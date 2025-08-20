Streda20. august 2025, meniny má Anabela, zajtra Jana, Johana, Noema

Úrad vlády vo štvrtok privíta predstaviteľov Benátskej komisie k novele o mimovládkach

BRATISLAVA - Úrad vlády (ÚV) SR vo štvrtok (21. 8.) privíta predstaviteľov Benátskej komisie v súvislosti s novelou zákona o neziskových organizáciách a pripravovanými hodnotovými zmenami Ústavy SR. Informoval o tom tlačový a informačný odbor ÚV SR.

Úrad podotkol, že za posledný polrok Slovenskú republiku navštívilo niekoľko delegácií medzinárodných organizácií, ktorých je SR členom. Zdôraznil, že zo strany SR bola zakaždým poskytnutá plná súčinnosť a komunikačná transparentnosť s cieľom poskytnúť všetky vysvetlenia, ktoré boli jednotlivými organizáciami požadované. Uvedený prístup bol podľa ÚV SR ocenený a pomohol vyvrátiť pochybnosti a dezinterpretácie, na základe ktorých boli tieto misie iniciované.

„Vzhľadom na to, že sa tieto návštevy stali súčasťou politického súboja, ktorý poškodzoval záujmy SR, a v niektorých prípadoch sa z nich vytratila vecnosť a odbornosť, rozhodli sme sa pristúpiť k zverejneniu expertných odpovedí a vysvetlení, ktoré od nás požadovala Benátska komisia, s cieľom vopred ochrániť odborný rozmer ich návštevy pred politizáciou,“ ozrejmil úrad vlády.

Nové povinnosti pre neziskové organizácie

Novela zákona o neziskových organizáciách platí od júna. Pre organizácie napríklad zavádza povinnosť vypracúvať výkaz o transparentnosti a sprístupňovať informácie o hospodárení s verejnými prostriedkami. V prípade novely zákona sa verejný ochranca práv Róbert Dobrovodský obrátil na Ústavný súd SR. Niektoré časti zákona podľa neho porušujú princíp slobody a sťažujú participáciu občianskej spoločnosti na verejnom živote a zavádzajú neprimerané štátne zásahy umožňujúce „špicľovanie“ mimovládnych organizácií. Úrad vlády SR ho za to skritizoval, podľa neho sa tým ombudsman postavil na stranu politickej opozície. Podanie úrad vníma ako zbytočné a politické.

O novele ústavy majú poslanci hlasovať na septembrovej schôdzi. Do ústavy sa podľa návrhu majú zakotviť dve pohlavia - muž a žena. Pribudnúť má do nej okrem iného aj zaručenie rovnosti medzi mužmi a ženami pri odmeňovaní za prácu, zákaz surogátneho materstva či právo dieťaťa poznať svojich rodičov, teda ustanovenie, že matka je žena a otec je muž.

