OTOČKA na poslednú chvíľu? Šéfa SAV vraj stopli počas cesty na rokovanie vlády, riešiť mal VAKCÍNY!

BRATISLAVA/SENICA - Výjazdové rokovanie vlády v Senici v stredu 27. augusta obsahovalo množstvo bodov, no jeden tam chýbal. Viacerí sa nazdávali, že témou na vláde budú aj toľko skloňované vakcíny proti koronavírusu a následná správa Slovenskej akadémie vied (SAV), ktorá rozbúrila politické vody. Na poslednú chvíľu sa však tento bod údajne presunul, o čom zrejme nevedel ani samotný šéf SAV-ky, ktorého na ceste otočili!
archívne video
S tvrdením, že predseda SAV Martin Venhart bol priamo počas cesty na rokovanie vlády do Senice náhle telefonátom otočený naspäť, prišiel Denník N. Dôvod jeho príchodu mal byť zrejme prostý. Aj Venhart mal určite čo povedať k aktuálne prebiehajúcemu sporu SAV vs. Peter Kotlár ako splnomocnenec vlády pre manažovanie pandémie koronavírusu.
Kotlár vs. SAV
Kotlár sa totiž viackrát vyjadril, že vo vakcínach je priveľké množstvo DNA na to, aby menilo aj tu ľudskú a zasahovalo do nej, pričom SAV svojím posledným stanoviskom tieto tvrdenia vylúčilo a dokonca sú experti tejto štátnej inštitúcie pripravení už čoskoro celú túto štúdiu aj zverejniť. Zrejme aj to bol dôvod Venhartovho osobného vkladu na vláde, kde sa mal k problematike v mene vedeckej inštitúcie vyjadriť. Kapacity SAV totiž už niekoľko dní čelia kritike a útokom niektorých koaličných politikov, Kotlára nevynímajúc.
Pozornosť na neskoršej tlačovej konferencii pútal aj predseda vlády Robert Fico (Smer-SSD), ktorý sa nielenže zastával Kotlára, ale sa kriticky vyjadroval aj k povinnosti očkovania.
Na vláde sa mala zrejme otvárať aj téma spomínaje správy SAV, no nakoniec sa všetko zmenilo. "Vzhľadom na to, že analýza napokon na programe rokovania nie je, nie je na rokovaní prítomný ani predseda SAV," zareagovala pre denník hovorkyňa SAV Andrea Nozdrovická.
Fico prelomil mlčanie: Otvorene sa zastal Kotlára! Splnomocnenca nazval bojovníkom a čestným človekom
Jeden telefonát a otočka naspäť
Napriek tomu sa redaktorom podarilo zistiť, že samotný Venhart predsa len na rokovanie šiel. Nateraz nie je jasné za akým účelom, no podľa nich Venharta odvolali priamo počas cesty do Senice. Podľa Denníka N mu mali oznámiť, že ministri a premiér o analýze nebudú rokovať. "Som veľmi sklamaná, ako sa situácia vyvíja a ako sa zaobchádza so SAV a celou vedeckou komunitou," povedala už skôr po medializácii sporu SAV - Kotlár Silvia Pastoreková, riaditeľka Biomedicínskeho centra SAV. Práve jej tím stál za analýtou vakcín.
Fico sľubuje, že tému otvoria
Napriek tomu, že v stredu k stretnutiu členov SAV a predstaviteľov vlády priamo nedošlo, premiér Fico prisľúbil, že sa tak stane už čoskoro. Sám povedal, že dnešné nespomenutie témy vakcín na vláde malo svoj dôvod. "Nechcel som dnešné výjazdové rokovanie vlády zaťažovať témami, ktoré nemajú nič spoločné s rokovaním ohľadom správy," vysvetľoval novinárom Fico.
"Pán splnomocnenec vlády Kotlár je čestný človek a veľký bojovník. Veľmi by som si želal, aby boli všetci členovia kabinetu takí bojovníci, ako on," zastal sa Fico Kotlára. Dodal, že najbližšie rokovanie vlády bude 3. septembra v Nitre, keďže sa tam koná aj pravidelný Agrokomplex.
"Ja plánujem dôležitú cestu do Číny. Nebudem tu v utorok, stredu a vo štvrtok, pretože budem v Číne. Potom sa vrátim naspäť v piatok a potom až na tej ďalšej vláde sa možno budeme takýmito témami zaoberať. Táto téma nebola teraz témou rokovania a môj postoj k pánu Kotlárovi som už povedal," avizoval premiér.