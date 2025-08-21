Taraba sa pustil do hazardu: Vytiahol POROVNANIE so zvyškom EÚ, Slovensku poriadne naložil! Hovorí o zmenách

BRATISLAVA – Minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS) si zobral na mušku hazard. Šéf envirorezortu poukázal na to, že sme jedinou krajinou Európskej únie, kde kamenné herne a kasína neplatia dane aspoň na takej úrovni, ako je to pri online hazarde. Apeluje na potrebu zdanenia hazardu.
„Slovensko ako jediný štát v Európskej únii ´dotuje´ daňami kasína a herne. Sme jediný štát v Európskej únii, ktorý nechce, aby kasína a herne platili aspoň rovnaké dane ako online hazard,“ uviedol minister. Poukázal na to, že v celej EÚ sú dane na herne a kasína rovnaké alebo výrazne vyššie ako na online hazard. „Je to logické, pretože „online hazard je prísne kontrolovaný a regulovaný, je tam nižší priestor, že bude využívaný ako práčka špinavých peňazí a zdroj daňových únikov. O závislostiach sociálne slabších vrstiev ani nehovoriac,“ povedal.
„Prečo to asi tak celá EÚ robi inak ako Slovensko? Buď sa celá EÚ fatálne mýli alebo na Slovensku si pár lobistov vždy podchytilo potrebných ľudí, ktorí im vždy ich biznis ochránili. Je to výsmech pracujúcich ľudí. Žiadna konsolidácia verejných financií nevie byť hodnoverná, ak sa ako ako prvý krok neurobí poriadok s týmto amorálnym biznisom,“ uviedol.
Taraba chce, aby sa „tento asociálny primitívny biznis, ktorý po našich dedinách rozsieva len závislosti“ dočkal zdanenia „aké mu patrí.“
Koalícia v týchto dňoch rokuje k podobe nového konsolidačného balíka. Na verejnosť však zatiaľ presakujú len strohé a veľakrát nepotvrdené informácie. Oficiálnu podobu opatrení by sme sa mali dozvedieť až potom, ako sa na nich dohodnú koaliční partneri.