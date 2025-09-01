Musk opäť podporil AfD: Vyzval, aby jej Nemci dali hlas v komunálnych voľbách

BERLÍN - Americký miliardár Elon Musk opäť Nemcov vyzval, aby volili stranu Alternatíva pre Nemecko (AfD), ktorú civilná tajná služba v máji označila za preukázateľne pravicovo extrémistickú. Urobil tak pred komunálnymi voľbami v najľudnatejšej nemeckej spolkovej krajine - Severnom Porýní-Vestfálsku. Ak podľa Muska nebudú Nemci voliť AfD, bude to znamenať koniec Nemecka.
Ľudia v Severnom Porýní-Vestfálsku, ktoré má 18 miliónov obyvateľov, budú 14. septembra voliť členov mestských, obecných a krajských zastupiteľstiev. Voliť môžu už občania starší ako 16 rokov. Prípadné druhé kolo pri priamej voľbe starostov sa uskutoční 28. septembra. To bol pôvodne aj riadny termín volieb do Spolkového snemu. Kvôli vlaňajšiemu pádu vlády kancelára Olafa Scholze sa ale predčasné parlamentné hlasovanie konalo už vo februári.
"Nemecko bude buď voliť AfD, alebo to bude koniec Nemecka," napísal ku komunálnym voľbám na sieti X Musk. Reagoval tým na príspevok, podľa ktorého sa strany kandidujúce v Kolíne nad Rýnom dohodli na tom, že nebudú v kampani tému migrácie zneužívať a budú vystupovať proti rasizmu a antisemitizmu. K dohode sa podľa skorších informácií nemeckých médií pripojili všetky strany s výnimkou AfD. Kolín nad Rýnom je s 1,1 milióna obyvateľov zďaleka najväčším mestom v Severnom Porýní-Vestfálsku.
Nie je to prvýkrát
Nie je to zďaleka prvýkrát, čo sa americký miliardár Musk pokúša zasiahnuť do volieb v Nemecku. Výrazne v prospech AfD vystupoval už pred februárovými predčasnými parlamentnými voľbami. V januári napríklad viedol viac ako hodinový rozhovor s volebnou líderkou AfD Alice Weidelovou. Ostro tiež kritizoval vtedajšieho kancelára Scholza. Musk, ktorý je okrem iného výkonným riaditeľom automobilky Tesla, je v súčasnosti najbohatším človekom na svete. V poslednom čase sa výrazne angažoval tiež v politike. Podporoval amerického prezidenta Donalda Trumpa vo volebnej kampani a po jeho víťazstve niekoľko mesiacov viedol skupinu pre zefektívnenie štátnej správy (DOGE). Vzťahy medzi Trumpom a Muskom sa však postupom času zhoršili.
Prieskumy verejnej mienky očakávajú, že AfD v nadchádzajúcich komunálnych voľbách v Severnom Porýní-Vestfálsku výrazne posilní. Predovšetkým niekdajšia bašta sociálnej demokracie - priemyselnej Porúrie - by sa mohlo prikloniť k AfD. Napríklad štvrťmiliónový Gelsenkirchen bol jedným z dvoch obvodov na území bývalého Západného Nemecka, kde AfD už vo februári vyhrala. V komunálnych voľbách v roku 2020 získala AfD v Severnom Porýní-Vestfálsku len zhruba päť percent. V tohtoročných voľbách do Spolkového snemu to bolo 16,8 percenta. Podľa agentúry Forsa by v komunálnych voľbách o dva týždne mohla strana dostať okolo 14 percent hlasov.