Únia miest Slovenska odmieta poslanecký návrh povoliť hazard v mestách a obciach bez ich súhlasu

BRATISLAVA - Návrh novely zákona o hazardných hrách z dielne poslancov Národnej rady (NR) SR okolo ministra športu a cestovného ruchu Rudolfa Huliaka vníma Únia miest Slovenska (ÚMS) „s veľkým znepokojením“. Podľa návrhu by mal štát získať právo povoliť prevádzku kasín a herní aj bez súhlasu dotknutých miest a obcí. V mnohých slovenských samosprávach pritom platí zákaz hazardných hier ako reakcia na odpor ich občanov a zastupiteľstiev. Upozornila na to hovorkyňa ÚMS Daniela Piršelová.
V čase konsolidácie je podľa únie nevyhnutné hľadať zdroje tam, kde skutočne sú, a to v efektívnejšom štáte, znižovaní korupcie, zdieľaní služieb, znižovaní daní a odvodov, podpore podnikania či v zodpovednej personálnej politike. Namiesto toho štát siaha po najľahšom a zároveň najnebezpečnejšom riešení, teda po peniazoch z hazardu, ktoré prinášajú so sebou veľké riziká pre samotných obyvateľov, konštatovala ÚMS.
„Je to nerešpektovanie vôle obyvateľov, ktorí už v mnohých mestách a obciach rozhodli, že hazard nechcú. Je to tiež nerešpektovanie rovnakej a rovnocennej dôležitosti moci a zodpovednosti samospráv a vlády. Namiesto diskusie o reforme verejnej správy, ktorá by Slovensku priniesla viac spravodlivosti, efektívnosti, dôvery a podľa OECD možný nárast hrubého domáceho produktu (HDP) až o 10 %, poslanci NR SR predkladajú návrhy, ktoré posilňujú centralizáciu moci,“ zhodnotil prezident ÚMS a primátor Trenčína Richard Rybníček.
Hrozí porušenie suverenity a princípov demokracie
Únia preto vníma návrh novely ako neakceptovateľný, a to z viacerých dôvodov. Priniesla by porušenie samosprávnej suverenity a demokratických princípov, ignorovanie občianskej vôle, ale aj sociálne a zdravotné riziká. Viaceré príklady zo zahraničia podľa ÚMS dokazujú, že trend v Európe ide opačným smerom ako predložený návrh. Pre lepšiu kvalitu života a bezpečnosť obyvateľov je potrebné posilňovať, a nie oslabovať právomoci miest.
„Práve mestá a obce sú tým najcennejším základom demokracie, ktorý si musíme chrániť. Ak z nich urobíme štatistov a necháme im vziať ich možnosť rozhodovať o vlastnej budúcnosti, a teda budúcnosti ich obyvateľov, o našom živote budú rozhodovať tí, ktorí v našich mestách a obciach vôbec nežijú. Najhoršie na tom je, že vláda takýmto rozhodnutím začne podporovať rizikové a delikventné správanie ľudí a ešte to bude vydávať za dobrý úmysel,“ dodal Rybníček.