TAKTO treba konsolidovať! Odborári aj zamestnávatelia ukázali 7 OPATRENÍ! Sľubují od nich až 2 miliardy eur

BRATISLAVA – Slovensko stojí na prahu nového balíka konsolidačných opatrení. O jeho finálnej podobe v týchto dňoch vo veľkom za zatvorenými dverami hovorí koaličná trojka. Na verejnosť zatiaľ prenikajú len čiastočné informácie o tom, kto a kde by si mohol zasa uťahovať opasky. Definitívny a oficiálny ortieľ sme si však zatiaľ napriek pokročilému dátumu nevypočuli. Konfederácia odborových zväzov SR a Republiková únia zamestnávateľov sa preto rozhodli zobrať situáciu do vlastných rúk a navrhli spoločný balík vlastných opatrení, ktoré by sa mohli v rámci konsolidácie verejných financií podniknúť.
Vážnosť aktuálne situácie ohľadom našich verejných financií si dobre uvedomujú aj Konfederácia odborových zväzov SR (KOZ SR) a Republiková únia zamestnávateľov (RÚZ). „V dôsledku nepriaznivého demografického vývoja, ako aj nie vždy zodpovednej politiky doterajších vlád, ktoré často pristupovali k realizácii populárnych, ale rozpočtovo nekrytých opatrení, sa verejné financie SR ocitli pod výrazným tlakom,“ tvrdia.
Každý samostatne preto najskôr prišiel s vlastnými konsolidačnými opatreniami následne a po konštruktívnych rokovaniach dosiahli prvýkrát v histórii SR spoločnú dohodu o oblastiach, v ktorých je možné pristúpiť ku konsolidácii verejných financií tak, aby boli dopady na zamestnancov, podnikateľské prostredie a výkonnosť ekonomiky buď pozitívne, alebo čo najmenej škodlivé. Navrhované opatrenia majú podľa ich slov potenciál do rozpočtu priniesť až takmer 2 miliardy eur ročne, čo pokrýva vládou prezentovanú potrebu konsolidácie pre budúci rok.
Sociálni partneri upozorňujú, že aktuálna situácia si vyžaduje systémové opatrenia. Slovensko potrebuje zhodu na oblastiach, v ktorých zbytočne strácame zdroje a tieto oblasti systematicky riešiť. Je škodlivé pokračovať v pokrývaní nadmerných deficitov len novými ad-hoc opatreniami z roka na rok.
Čo navrhujú sociálni partneri:
|
Odhad úspor a výnosov:
|Konsolidačné opatrenie:
|1.
|250 miliónov eur
|Šetrenie na nákupoch tovarov a služieb vo verejnej správe
|2.
|160 miliónov eur ročne
|
Zreálnenie rozpočtovaných výdavkov na energie v rozpočte verejnej správy
|3.
|150 až 400 miliónov eur
|Adresné poskytovanie energodotácií pre domácnosti
|4.
|500 miliónov eur ročne pri postupnom odpredaji po dobu 10 rokov
|Odpredaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve štátu, ktorý neslúži na priamy výkon funkcií verejnej správy (ide o rôzne rekreačné objekty a zariadenia, budovy, pozemky, byty a nebytové priestory)
|5.
|200 miliónov eur ročne
|Zlučovanie výkonu kompetencií samospráv
|6.
|Minimálne 250 miliónov eur, potenciálne až 1 miliarda eur ročne
|Realizácia vládou už schválených opatrení revízií výdavkov verejnej správy, ktoré navrhli analytici Útvaru hodnoty za peniaze MF SR
|7.
|150 miliónov eur ročne v prvom roku
|Zníženie medzery výberu DPH na úroveň priemeru EÚ