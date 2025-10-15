Desivé varovanie nositeľa Nobelovej ceny: Svet stojí pred najväčšími hrozbami v dejinách! A nie sú to vojny

OSLO - Držiteľ Nobelovej ceny Joel Mokyr varuje, že ľudstvo čelí dvojici existenčných kríz – klimatickej a demografickej. Tvrdí, že história nám nepomôže a jedinou cestou je vynájsť nové riešenia.
Svet sa podľa čerstvého laureáta Nobelovej ceny za ekonómiu Joela Mokyra ocitol na prahu historickej skúšky. Renomovaný ekonóm upozorňuje, že ľudstvo čelí dvojitej kríze, akú civilizácia ešte nezažila – klimatickým zmenám a demografickému úpadku.
„História nám tu nepomôže,“ varuje laureát
Mokyr, ktorý spolu s vedcami z Francúzska, USA a Kanady získal tohtoročnú Nobelovu cenu za prínos k výskumu inovácií a technologického rozvoja, vo svojom vyhlásení zdôraznil, že svet stojí pred výzvami, ktoré nemajú v histórii obdobu.
„Ľudský druh čelí dvom najväčším problémom vo svojich dejinách – a na žiadny z nich neexistuje historický návod,“ uviedol. „Ide o klimatické zmeny a demografický kolaps. Pevne verím, že musíme ďalej investovať úsilie, financie a motiváciu pre ľudí, ktorí hľadajú riešenia týchto kríz.“
Nobelova cena pre trojicu vizionárov
Tohtoročné Nobelove ocenenie za ekonómiu získala trojica vedcov z Francúzska, Spojených štátov a Kanady za výskum zameraný na vplyv moderných technológií a inovácií na hospodársky rast. Ich práca prichádza v čase, keď svet diskutuje o možnostiach aj rizikách umelej inteligencie, automatizácie a digitálnych ekonomík.
Mokyr v tejto súvislosti pripomenul, že práve vedecký pokrok a technologická tvorivosť môžu byť kľúčom, ako sa ľudstvo z aktuálnych hrozieb dostane. „Musíme vynaliezať cestu von,“ zdôraznil.