Kontroverzia okolo konsolidačných opatrení: Odborári varujú pred dopadmi na pracujúcich

BRATISLAVA - Konfederácia odborových zväzov (KOZ) SR žiada prezidenta SR Petra Pellegriniho, aby nepodpísal vládny návrh zákona o konsolidácii verejných financií a vrátil ho na prerokovanie do Národnej rady SR. Odborári nesúhlasia s tým, aby sa najväčšie bremeno konsolidácie prenieslo na pracujúcich, a požadujú úpravy v opatreniach, ktoré majú negatívny vplyv na životnú úroveň Slovákov. V piatok o tom informovala prezidentka KOZ Monika Uhlerová.

„Musíme konštatovať, že balík konsolidačných opatrení vláda opäť presadila a posunula na schválenie parlamentom bez predchádzajúceho dialógu, bez dohody a bez rešpektu voči pravidlám a sociálnym partnerom. Ani v uplynulom období vláda dostatočne nevyužila možnosti prijať postupné a nevyhnutné reformy tak, aby konsolidačné opatrenia mali reálny a dlhodobý efekt,“ uviedla KOZ.

Konsolidácia a dopad na zamestnancov

Odborári vyčítajú vláde, že súbor konsolidačných opatrení na budúci rok bol predložený sociálnym partnerom na rokovanie Hospodárskej a sociálnej rady SR na poslednú chvíľu. Spresnili, že od týchto opatrení závisí aj zostavenie budúcoročného rozpočtu verejnej správy, ktorý je potrebné predložiť do parlamentu do 15. októbra tohto roka, pričom sa zužuje priestor na ich prípadnú úpravu.

„Uvedomujeme si, že konsolidácia verejných financií je nevyhnutná, avšak musí byť spravodlivá, postupná a v žiadnom prípade nesmie zasiahnuť najzraniteľnejšie skupiny obyvateľstva. Dôrazne odmietame, aby sa hlavnými platcami týchto opatrení stali opäť zamestnanci. Je nevyhnutné, aby sa vláda zamerala na zefektívnenie výdavkov verejného sektora, ako aj na výraznejšie zdanenie bohatých, ktorí by mali prispieť väčším dielom k ozdraveniu verejných financií. Opatrenia na zamestnancoch prispejú ku konsolidácii vo výške cca 814 miliónov eur, čiže takmer 400 eur na každého pracujúceho,“ doplnila KOZ.

KOZ aj opozícia kritizujú konsolidačný balík

Nepriaznivo sa podľa nej dotknú pracujúcich napríklad zmeny v sadzbách dane z príjmov fyzických osôb či zvýšenie zdravotných odvodov zamestnancov o jeden percentuálny bod. Negatívne vplyvy konsolidačného balíka sa prejavia aj pri úpravách dávky v nezamestnanosti či pri zmene v troch sviatkoch vrátane zrušenia zákazu maloobchodného predaja počas nich. KOZ upozornila, že takéto opatrenia sú nespravodlivé a znižujú aj kvalitu života pracujúcich na Slovensku. Preto by mala vláda svoje kroky prehodnotiť, aby konsolidácia skutočne prispela k dlhodobému rozvoju krajiny a nie k prehĺbeniu sociálnych a ekonomických problémov.

Prezidenta na vetovanie konsolidačného balíka vyzvala aj opozičná strana SaS, ktorá tvrdí, že aktuálne schválené opatrenia na budúci rok zastavujú ekonomický rast a ožobračujú ľudí. Namietala takisto obchádzanie riadneho legislatívneho procesu, keďže návrh zákona o konsolidácii verejných financií bol schválený v skrátenom legislatívnom konaní.

