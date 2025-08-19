ZVRAT v prípade tragédie v Ružinove: Deti mali zomrieť rukou vlastnej matky, desivé DETAILY

BRATISLAVA – Vyšetrovanie tragického požiaru bytu v bratislavskom Ružinove prinieslo nové zistenia. Po požiari na Hrachovej ulici, kde prišli o život dve malé deti, vyplávali na povrch desivé detaily.
Podľa informácií portálu tvnoviny.sk sa k hrôzostrašnému činu mala priznať ich vlastná matka, pričom deti údajne nezomreli v dôsledku požiaru. Matka mala policajtom povedať, že ich najskôr utopila vo vani a až následne podpálila byt. Telá maloletých našli záchranné zložky v kúpeľni bez známok života.
Polícia na sociálnej sieti uviedla, že na mieste požiaru obmedzila na osobnej slobode jednu ženu. „Vec si na mieste prevzali policajti odboru kriminálnej polície Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave. Len čo to situácia vo vyšetrovaní umožní, k prípadu poskytneme bližšie informácie,“ spresnil hovorca KRPZ v Bratislave Michal Szeiff.
Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby potvrdilo, že pri tragédii zahynuli dve deti a záchranári ošetrili ďalších dvoch dospelých. Hasičský a záchranný zbor dodal, že na mieste zasahovalo 25 profesionálnych hasičov s deviatimi kusmi techniky, prítomní boli aj dobrovoľní hasiči z Ružinova. Podľa polície boli po uhasení požiaru vo vnútorných priestoroch bytu nájdené dve maloleté osoby, pri ktorých aj napriek snahe záchranárov resuscitácia nebola úspešná.