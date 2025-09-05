Otrasné DETAILY vraždy v Ružinove: Ivana hodila dcéram (†2, †5) do vane najskôr fén, keď to nevyšlo, utopila ich!

BRATISLAVA - Bratislavským Ružinovom otriasol prípad vraždy dvoch malých dievčat. Ich 33-ročná matka, nepočujúca Ivana, ich najprv chcela usmrtiť elektrickým prúdom, no nakoniec ich utopila vo vani. Motívom mali byť dlhodobé nezhody s partnerom.
Ivana brutálne zavraždila svoje dve dcérky. Tragický prípad sa udial v Bratislave v druhej polovici augusta. Podľa uznesenia o väzobnom stíhaní, ktoré má k dispozícii TV JOJ, sa udalosti odohrali v piatok popoludní.
Ivana pod zámienkou spoločného kúpania priviedla svoje dcéry, dvojročnú Belu a päťročnú Melániu, do kúpeľne. Najprv sa pokúsila o ich usmrtenie elektrickým prúdom pomocou fénu hodeného do vane. "Keďže tento pokus o zabitie detí nevyšiel, sadla si k nim do vane. Následne ich obe utopila tak, že im držala hlavu pod vodou až kým sa neprestali hýbať, teda dokiaľ nezomreli," opísal hrozné detaily vyšetrovania policajný hovorca.
Po spáchaní činu sa Ivana pokúsila o samovraždu a to rôznymi spôsobmi. Podľa uznesenia sa jej nepodarilo utopiť, ani sa podrezať. Skok z okna zavrhla a nepodarilo sa jej ani upáliť. Po tom, ako sa začala dusiť, z bytu odišla, vošlo do neďalekého bistra, kde si vypýtala vodu a privolala pomoc.
Motívom mali byť nezhody s partnerom
Motívom tohto desivého činu boli údajne dlhodobé nezhody s partnerom. Ivana sa obávala, že pri prípadnom rozvode by jej manžel získal deti do svojej starostlivosti. Vraždu mala pritom plánovať približne týždeň.
V súčasnosti sa Ivana nachádza v nemocnici pre obvinených a odsúdených v Trenčíne. Lekárska správa uvádza, že je nebezpečná pre seba aj svoje okolie. Psychiatrické vyšetrenie odhalilo, že obvinená trpí zmiešanou úzkostnou depresívnou poruchou a má samovražedné sklony. Po skončení hospitalizácie by mala byť prevezená do väznice v Bratislave.