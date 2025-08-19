Rovnosť príležitostí vo vzdelávaní: Kontroverzný návrh poslankýň PS vyvoláva diskusiu

BRATISLAVA - Na stredných školách (SŠ) a vysokých školách (VŠ) by sa podľa opozičného PS mali zaviesť tzv. dočasné vyrovnávacie opatrenia, ktoré by viedli k odstráneniu znevýhodnení na základe rasového alebo etnického pôvodu, rodu, pohlavia, veku či zdravotného postihnutia. Poslankyne Národnej rady (NR) SR za PS Ingrid Kosová, Natália Nash a Veronika Veslárová to chcú presadiť cez návrh zákona, ktorým by sa menil vysokoškolský zákon a školský zákon. Návrh legislatívy by mal školám umožniť implementovať opatrenia, ktoré cielene podporia študentov so znevýhodneným postavením.
„Návrh zaviesť dočasné vyrovnávacie opatrenia na stredných a vysokých školách predstavuje krok k praktickej realizácii princípov rovnosti a sociálnej spravodlivosti v súlade s antidiskriminačným zákonom. Umožní odstrániť systémové bariéry a zabezpečiť, že vzdelávanie slúži všetkým bez rozdielu pôvodu, zdravotného stavu či sociálneho zázemia,“ uviedli poslankyne v dôvodovej správe.
archívne video
V praxi by podľa PS mohol návrh priniesť zavádzanie nových programov vrátane kvót pre študentov z marginalizovaných komunít, ako Rómovia, dievčatá a ženy uchádzajúce sa o technické odbory či osoby s „intersekcionálnym znevýhodnením“. Podľa návrhu poslankýň by sa mohli dočasné vyrovnávacie opatrenia uplatňovať pri rozhodovaní o prijatí na strednú školu. Zabezpečiť by sa tak mala „rovnosť príležitostí v prístupe k stredoškolskému vzdelávaniu a počas štúdia“. Poslankyne navrhujú účinnosť svojho návrhu od 1. januára 2026.