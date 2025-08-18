Pri žiadnom školskom zákone nebol na HSR zásadný rozpor, uviedol Drucker

BRATISLAVA - Pri žiadnom školskom zákone nebol na pondelkovej Hospodárskej a sociálnej rade (HSR) SR zásadný rozpor. Všetky rozpory boli v rámci spolupráce so sociálnymi partnermi odstránené, mnohé boli stiahnuté. Uviedol to minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD) na pondelkovej tlačovej konferencii. Materiály podľa neho posunuli do ďalšieho legislatívneho konania. Na rokovanie vlády predložia balík siedmich zákonov, tri nové a štyri novely.
„Zákon nie je všeliek a všetko a mnoho vecí bude treba implementovať. Mnoho z tých návrhov nenadobudnú účinnosti od 1. januára, ale v neskorších rokoch,“ pripomenul minister s tým, že ide o obdobie potrebné na veľké zmeny v školstve. Zmeny v školských zákonoch považuje za značný pokrok, nazvané skokom vpred. Minister veľmi víta zmenu v oblasti školských obvodov. Zároveň podotkol, že na HSR bez zásadných rozporov prešiel aj návrh, týkajúci sa zmeny financovania škôl. „Ja som ten, ktorý bude podporovať inovácie, budem podporovať aj špecifickosť, ktorá môže vznikať aj v súkromnom školstve, ale nie všetko je možné financovať z verejných zdrojov,“ vyhlásil Drucker.
Za kľúčové považuje aj zmeny v oblasti stredného vzdelávania. „Všetci cítime, že trošku zaostávame, trh práce sa mení, potrebujeme byť oveľa viac flexibilní, potrebujeme investovať do odborného vzdelávania, spolupráce so zamestnávateľmi. Vzniknú nové stredné priemyselné školy, centrá excelentnosti, ktoré popri stredných školách budú definovať nové inovatívne prístupy, špecifické prepojenie s vysokým školstvom. To isté platí aj o zamestnávateľoch,“ priblížil. Ako ďalej uviedol, zákon rešpektuje všetky bezpečnostné výzvy súčasnosti od povinného zdieľania spisu žiaka, ochrany školského prostredia, zodpovednosti rodičov za rizikové správanie detí, keď nedostávajú podporu, až po ochranu učiteľov, ale aj ochranu detí.
Spomenul, že súčasťou zákonov je aj úplne nová koncepcia špeciálno-výchovných zariadení. Takisto nový zákon o vysokých školách. „Umožňuje implementovať takzvané rýchle programy, zameranie sa aj na ukončené vzdelávanie bakalárov, ktorí dnes boli tzv. nedokončenými inžiniermi. Takisto možnosť, aby bakalárske programy boli flexibilnejšie. Spolu napríklad s päťročnou strednou školou elektrotechnikou bude možné ukončiť aj bakalára možno za dva roky,“ doplnil.
Návrhy tiež podľa neho riešia otázku digitálnych publikácií a digitálneho obsahu, ktorý školy majú k dispozícii. Riešia, aby bol obsah v súlade aj so štátnym vzdelávacím programom či to, ako bude vznikať certifikácia takýchto učebných osnov. Tiež otázku umelej inteligencie v oblasti etického, bezpečného prostredia či potrebu digitálnych zručností u detí vrátane potreby odolávania syntetickému obsahu, ktorý vytvorila umelá inteligencia. Finálne znenie zákonov predstavia po rokovaní vlády.