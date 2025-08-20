Streda20. august 2025, meniny má Anabela, zajtra Jana, Johana, Noema

Šokujúce zistenia SOI: Väčšina adaptérov na našom trhu je nebezpečná, hrozí úraz elektrickým prúdom!

BRATISLAVA – Namiesto bezpečného nabíjania či používania spotrebičov môže ísť o hazard so životom. Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) odhalila, že drvivá väčšina kontrolovaných adaptérov na našom trhu predstavuje vážne riziko pre spotrebiteľov. Úrady už nariadili ich stiahnutie a informujú aj európske databázy.

SOI si v rámci rozsiahlej akcie posvietila na adaptéry, ktoré sa predávajú na slovenskom trhu. Výsledky sú alarmujúce. Z celkového počtu 92 typov až takmer pätina nespĺňala základné formálne požiadavky – chýbalo im označenie CE, údaje o výrobcovi, dovozcovi či dokonca vyhlásenie o zhode. Už to je samo osebe problém, no ešte horšie dopadli laboratórne testy, pri ktorých sa preverovala ich technická bezpečnosť.

Na odborné skúšky putovalo trinásť rôznych modelov. Z nich uspeli len tri. Zvyšných desať, teda vyše 75 percent, bolo vyhodnotených ako výrobky, ktoré predstavujú vážne riziko. V siedmich prípadoch adaptér nezvládol skúšku elektrickej pevnosti a prišlo k prelomu izolácie – čo znamená reálne riziko úrazu elektrickým prúdom. Ďalšie tri typy sa dali použiť so spotrebičmi, ktoré vyžadujú uzemnenie, no adaptér ho neumožňoval, čím sa ochrana pred elektrickým prúdom úplne vypla.

Na čo si dať pozor?

SOI preto okamžite zakročila. Predaj takýchto výrobkov je zakázaný až do odstránenia nedostatkov a výrobcovia či distribútori musia o riziku informovať odberateľov. Nebezpečný bol napríklad univerzálny adaptér YOURZ Z7, ale aj modely označené NO: 931L či NO: 996A.

Spotrebitelia by mali byť pri kúpe adaptérov mimoriadne obozretní. Ak na výrobku chýba označenie CE, údaje o výrobcovi alebo pôsobí podozrivo lacno, je veľká šanca, že ide o nebezpečný produkt. V takom prípade hrozí nielen poškodenie spotrebiča, ale aj vážne poranenia spôsobené elektrickým prúdom.

