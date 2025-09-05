Inšpekcia VARUJE pred ďalšou nebezpečnou hračkou: FOTO Vážne ohrozenie zdravia! Môže ju mať aj vaše dieťa

BRATISLAVA - Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) vydala varovanie pred nebezpečnou bábikou na batérie pôvodom z Číny. Hračka predstavuje riziko poškodenia zdravia detí kvôli ľahko prístupným batériám, ktoré môžu byť prehltnuté.
Slovenská obchodná inšpekcia varuje pred "bábikou na batérie", pôvodom z Číny. Ide o textilnú bábiku s plastovou hlavou, rukami a plastovými topánkami. Bábika má dlhé blond vlasy a je oblečená do šiat rôznych farieb a spodných nohavíc. Pod šatami je v brušnej oblasti bábiky vsunutý mechanizmus na vkladanie batérií, ktorý je vyberateľný. "Do hračky sa vkladajú 3 ks batérií typu LR44. Na hračke nie sú uvedené žiadne údaje okrem krajiny pôvodu a označenia CE na mechanizme na vkladanie batérií," opisuje SOI.
Dôvodom jej nebezpečnosti je riziko poškodenia zdravia. "Z dôvodu nedostatočného konštrukčného vyhotovenia hračky sú batérie odstrániteľné z hračky bez použitia nástroja a zároveň je možné kryt otvoriť bez vykonania najmenej dvoch súčasných, na sebe nezávislých pohybov," upozorňuje inšpekcia, keďže berúc do úvahy bežné a predvídateľné správanie detí pri používaní tejto hračky hrozí riziko požitia batérií a následného poškodenia vnútorných orgánov.
Opatrenia na trhu
Slovenská obchodná inšpekcia umožnila kontrolovanej osobe prijať nápravné opatrenia, ktorými sa kontrolovaná osoba zaviazala k nesprístupňovaniu nebezpečného výrobku na trhu, k jeho stiahnutiu z trhu, ako aj k informovaniu spotrebiteľov o tomto nebezpečnom výrobku.
"Spotrebiteľ má pri vrátení nebezpečného výrobku predávajúcemu, u ktorého bol predmetný výrobok zakúpený, právo na vrátenie kúpnej ceny, opravu výrobku v primeranom čase, ak možno zaistiť bezpečnosť opraveného výrobku alebo na výmenu výrobku za bezpečný výrobok rovnakého typu a aspoň rovnakej hodnoty a kvality na základe výslovného súhlasu spotrebiteľa," informuje inšpekcia a odporúča spotrebiteľom, ak si tento výrobok zakúpili, aby ho vo vlastnom záujme prestali používať.
