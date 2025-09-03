Inšpekcia VARUJE pred nebezpečnými výrobkami na FOTO! Vážne ohrozenie zdravia, okamžite ich stiahla z trhu

BRATISLAVA - Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) vydala varovanie pred nebezpečnými predlžovacími káblami z Poľska a detskou čelenkou z Číny. Oba výrobky predstavujú vážne riziko pre spotrebiteľov a boli stiahnuté z trhu.
Nebezpečné predlžovacie káble
Slovenská obchodná inšpekcia varuje pred predlžovacím prívodmi acar PS-VMZ1, pôvodom z Poľska. Ide o predlžovacie prívody oranžovej farby, s dĺžkami 10 metrov a 25 metrov, s jednou zásuvkou. "Na zásuvke predlžovacieho prívodu sa nachádzajú povinné identifikačné údaje (obchodná značka acar, označenie modelu/typu a označenie CE) a technické údaje," informuje SOI. Predlžovací prívod je balený v priehľadnom plastovom obale, súčasťou ktorého je priložená papierová etiketa. "K predlžovaciemu prívodu nie je priložený návod na použitie spolu s bezpečnostnými inštrukciami v slovenskom jazyku," dodáva SOI.
Dôvodom ich nebezpečnosti je potenciálne riziko úrazu elektrickým prúdom. "Nedostatočné konštrukčné vyhotovenie výrobku, kedy vidlicu spotrebiča triedy ochrany I je možné zasunúť do zásuvky predlžovacieho prívodu určeného pre spotrebiče triedy ochrany II. Výrobok tak neposkytuje žiadnu ochranu pred úrazom elektrickým prúdom v prípade zapojenia spotrebiča triedy ochrany I do tohto predlžovacieho prívodu," vysvetľuje inšpekcia.
Nebezpečná čelenka
Inšpekcia vydala varovanie aj pred čelenkou "čertovské rohy", pôvodom z Číny. Ide o svietiacu plastovú čelenku v podobe čertovských rohov. "V strede čelenky sa nachádza kryt v tvare srdca, do ktorého sa vkladajú 2 ks batérií typu AG13," opisuje SOI s tým, že na hračke je prilepená papierová etiketa, na ktorej sú okrem iného uvedené aj nasledujúce údaje: adresa dovozcu, Code: TPA-1638, Item no.: 400-8, EAN: 8595656922018 a označenie CE.
Dôvodom jej nebezpečnosti je riziko poškodenia zdravia. "Z dôvodu nedostatočného konštrukčného vyhotovenia hračky sú batérie odstrániteľné z hračky bez použitia nástroja a zároveň je možné kryt otvoriť bez vykonania najmenej dvoch súčasných, na sebe nezávislých pohybov," opisuje inšpekcia, podľa ktorej berúc do úvahy bežné a predvídateľné správanie detí pri používaní tejto hračky hrozí riziko požitia batérií a následného poškodenia vnútorných orgánov.
Opatrenia na trhu
Slovenská obchodná inšpekcia umožnila v oboch prípadoch kontrolovaným osobám prijať nápravné opatrenia, ktorými sa kontrolovaná osoba zaviazala k nesprístupňovaniu nebezpečného výrobku na trhu, k jeho stiahnutiu z trhu, ako aj k informovaniu spotrebiteľov o tomto nebezpečnom výrobku.
"Spotrebiteľ má pri vrátení nebezpečného výrobku predávajúcemu, u ktorého bol predmetný výrobok zakúpený, právo na vrátenie kúpnej ceny, opravu výrobku v primeranom čase, ak možno zaistiť bezpečnosť opraveného výrobku alebo na výmenu výrobku za bezpečný výrobok rovnakého typu a aspoň rovnakej hodnoty a kvality na základe výslovného súhlasu spotrebiteľa," informuje inšpekcia a odporúča spotrebiteľom, ak si tieto výrobky zakúpili, aby ich vo vlastnom záujme prestali používať.