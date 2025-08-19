Úmyselný požiar automobilu vo Vyšnom Kubíne spôsobil škodu 5-tisíc eur

Úmyselný požiar auta (Zdroj: Facebook/Hasičský a záchranný zbor - Žilinský kraj)
VYŠNÝ KUBÍN - Príčinou pondelkového (18. 8.) nočného požiaru osobného automobilu stojaceho v blízkosti rodinného domu v katastri obce Vyšný Kubín v okrese Dolný Kubín je úmyselné zapálenie neznámou osobou. Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Žiline o tom informovalo na sociálnej sieti.
Na miesto boli vyslaní príslušníci HaZZ z Hasičskej stanice v Dolnom Kubíne. „Pred príchodom jednotky sa snažili požiar uhasiť občania štyrmi hasiacimi prístrojmi. Hasiči zasahovali dvomi vysokotlakovými prúdmi v autonómnych dýchacích prístrojoch. Následne vozidlo prekontrolovali pomocou termokamery,“ spresnili hasiči s tým, že následkom požiaru vznikla majiteľovi vozidla priama materiálna škoda predbežne vyčíslená na 5-tisíc eur.
Galéria: HaZZ: Úmyselný požiar automobilu vo Vyšnom Kubíne spôsobil škodu 5000 eur