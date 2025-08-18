Tragédia v Gbelciach: Požiar obchodu spôsobil škodu za 300-tisíc eur

GBELCE - Požiar mäsiarstva v Gbelciach v Novozámockom okrese spôsobil škodu 300 000 eur. Ako informovalo Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Nitre, príčina vzniku požiaru je stále predmetom vyšetrovania.
K požiaru došlo 16. augusta o 17. hodine, kedy oheň zachvátil strechu rodinného domu, ktorý slúžil ako obchod. „Zásah komplikovali nepriaznivé poveternostné podmienky, predovšetkým silný vietor, ktorý zhadzoval zvyšky strešnej krytiny a ohrozoval stabilitu prístavby. Po lokalizácii požiaru hasiči rozoberali strešnú konštrukciu, vyhľadávali a likvidovali skryté ohniská a zároveň ochladzovali susedné budovy, aby zabránili šíreniu ohňa,“ uviedol HaZZ.
Pri udalosti bola jedna osoba intoxikovaná splodinami horenia, hasiči jej poskytli predlekársku prvú pomoc. Na mieste zasahovali príslušníci HaZZ Nové Zámky a členovia dobrovoľných hasičských zborov z obcí Búč, Moča, Gbelce, Nová Vieska a Svodín.