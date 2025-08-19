Utorok19. august 2025, meniny má Lýdia, zajtra Anabela

Hasiči zasahovali pri požiari strojovne remorkéra: Hustý čierny dym spôsobil nulovú viditeľnosť

Požiar strojovne remorkéra Zobraziť galériu (7)
Požiar strojovne remorkéra (Zdroj: Facebook/Hasičský a záchranný zbor)
BRATISLAVA - Bratislavskí hasiči v pondelok (18. 8.) popoludní zasahovali v suchom doku lodenice, kde vypukol požiar strojovne tlačného remorkéra počas údržbových prác. Príčina vzniku požiaru a výška škody sú v štádiu zisťovania. Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) o tom informoval na sociálnej sieti.

„Po príchode na miesto bol požiar už plne rozvinutý a z lode vychádzal hustý čierny dym, ktorý spôsobil nulovú viditeľnosť. Hasiči sa preto museli orientovať pomocou termokamery. Následne preskúmali celý priestor a uistili sa, že sa tam nikto nenachádza,“ priblížil HaZZ.

Galéria: HaZZ: Hasiči v pondelok zasahovali pri požiari strojovne remorkéra

Ako doplnil, po lokalizácii požiaru hasiči pokračovali v ochladzovaní okolitého priestoru a v dohášaniu skrytých ohnísk. „Po jeho likvidácii vykonali záverečný prieskum a skontrolovali priestor analyzátorom nebezpečných plynov a pár, pričom výsledok bol negatívny. Miesto zásahu bolo následne odovzdané zamestnancom lodenice,“ dodal HaZZ.

