Požiare v Španielsku tento rok spálili rekordných 373-tisíc hektárov

MADRID - Rozsiahle požiare na západe Španielska zničili za menej než 24 hodín ďalších 30-tisíc hektárov územia, ukázali v utorok satelitné údaje. Ochladenie však prináša nádej, že sa podarí šírenie plameňov zastaviť, informuje AFP.
Podľa Európskeho systému informácií o lesných požiaroch (EFFIS) bolo od začiatku roka v Španielsku spálených už 373-tisíc hektárov plochy. Ide o najhoršiu sezónu od začiatku záznamov v roku 2006 a horšiu než v roku 2022, keď požiare zničili približne 306-tisíc hektárov.
Najviac škôd spôsobili mohutné požiare, ktoré už vyše týždňa sužujú severozápadné provincie Zamora a León, galícijské mesto Ourense či západnú provinciu Cáceres. Úrady evakuovali tisíce obyvateľov z desiatok dedín. Uzavreté sú viaceré hlavné cesty a prerušené železničné spojenie medzi Madridom a Galíciou. Premiér Pedro Sánchez by mal v utorok navštíviť postihnuté oblasti v Zamore a Cácerese.
Hoci úrady varujú, že požiare sú stále ďaleko od uhasenia, ukončenie 16-dňovej vlny horúčav zlepšilo podmienky pre hasičov. Teploty klesli o desať až 12 stupňov Celzia a vzrástla vlhkosť vzduchu, uviedol zástupca vlády v Kastílii a Leóne Nicanor Sen. „Tieto zmeny uľahčujú a zlepšujú podmienky na získanie kontroly nad požiarmi,“ povedal pre verejnoprávnu televíziu TVE.
Tisíce hasičov podporovaných armádou a lietadlami na hasenie bojujú s desiatkami lesných požiarov aj v susednom Portugalsku. Pri zásahoch v krajinách ležiacich na Pyrenejskom polostrove zahynuli už najmenej šiesti hasiči.