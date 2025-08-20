Vláda bude o troch školských zákonoch rokovať na piatkovom zasadnutí, potvrdil minister Drucker

BRATISLAVA - Vláda bude školské zákony, ktorých rokovanie bolo v stredu prerušené, riešiť na piatkovom (22. 8.) zasadnutí. Zmeny by následne mali byť predstavené v detailoch. Informoval o tom minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD) po stredajšom rokovaní vlády. Premiér Robert Fico (Smer-SD) sa podľa ministra vyjadril, že plne podporuje všetky tieto tri návrhy zákonov. Drucker však s diskusiou súhlasí.
Rokovanie bolo podľa ministra prerušené po tom, čo prišlo avízo, že niektorí poslanci chcú ešte zmeny prekonzultovať. Zároveň podotkol, že posledné mesiace intenzívne rokoval so zainteresovanými stranami. „Na ministerstve sme mali viac ako 84 organizácií, združení a zástupcov, ktorí diskutovali o zmenách,“ uviedol s tým, že zákony bez rozporov podporila aj Hospodárska a sociálna rada SR. Rovnako prešli legislatívnou radou vlády.
Vláda v stredu prerušila rokovanie k návrhu zákona o financovaní škôl a školských zariadení, k novele školského zákona a k návrhu zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve.