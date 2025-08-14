Rezort školstva aktualizoval príručku pre zvládanie krízových situácií: Školám ponúka jasné postupy a odporúčania

BRATISLAVA - Rezort školstva aktualizoval príručku, ktorá má školám pomôcť lepšie zvládať krízové situácie. Obsahuje odporúčané postupy pre riaditeľa školy a školský podporný tím vo všetkých fázach krízovej udalosti. Informovali o tom z odboru komunikácie a marketingu Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) SR.
„Chceme, aby riaditelia a školské podporné tímy mali v rukách praktický nástroj, ktorý im pomôže rýchlo sa zorientovať a prijať správne rozhodnutia aj v najťažších momentoch. Pripravenosť školy môže výrazne znížiť negatívny vplyv krízových udalostí na žiakov aj zamestnancov,“ uviedol minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD). Príručka reaguje na nové výzvy, ktoré prinášajú spoločenské zmeny, pandémia, vojnové konflikty či rastúci výskyt duševných ťažkostí medzi mladými ľuďmi.
Rezort pripravil „Manažment krízových situácií v školskom prostredí“ v spolupráci s Výskumným ústavom detskej psychológie a patopsychológie (VÚDPaP). Priblížil, že materiál je určený najmä pre riaditeľov škôl, vedúcich zamestnancov a školské podporné tímy. Definovaná je v ňom samotná krízová intervencia a príklady situácií, ktoré si ju vyžadujú. Obsahuje tiež zásady komunikácie s rodičmi, médiami a odbornými inštitúciami či zoznam kontaktov na odbornú pomoc vrátane krízových liniek.
Manuál vypracovali odborníčky z VÚDPaP v rámci národného projektu „Systémová podpora duševného zdravia a prevencie detí, žiakov a študentov“. Aktualizovanú príručku si môžu školy stiahnuť na webovej stránke ministerstva.