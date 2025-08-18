Polícia upozorňuje na obmedzenie dopravy na D1 pod Tatrami

LUČIVNÁ - Polícia upozorňuje na obmedzenie dopravy na diaľnici D1 pod Tatrami, ktorá začala platiť od pondelkového rána a potrvá týždeň. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Prešove na sociálnej sieti uviedlo, že dochádza k čiastočnej uzávere podjazdu Lučivná v smere na Bratislavu.
„Obmedzenie bude v úseku kilometra 310,5 - 315,5 a potrvá od pondelka od 8.00 h do nedele 24. augusta do 18.00 h,“ konkretizovala polícia s tým, že obchádzková trasa povedie po cestách I/18 a III/3060.
Národná diaľničná spoločnosť informovala, že dôvodom uzávery je oprava vozovky v tejto časti diaľnice. Práce budú prebiehať v ľavom jazdnom páse, teda v smere na Žilinu. Diaľničiari spresnili, že počas nasledujúcich dní budú motoristi presmerovaní na obchádzkovú trasu. V smere na Žilinu pôjdu od diaľničnej križovatky Mengusovce po ceste I/18 cez križovatku Tatranská Štrba a po ceste III/3060 s možnosťou napojenia na diaľničnú križovatku Štrba.
„Žiadame vodičov, aby rešpektovali dočasné dopravné značenie a dodržiavali prijaté opatrenia, ide o bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky,“ uzavrela polícia.