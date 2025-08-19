Ďalšia dopravná nehoda na diaľnici D2 smerom z Bratislavy do Stupavy: Polícia vyzýva vodičov k opatrnosti

Na diaľnici D2 v smere z Bratislavy do Stupavy došlo k ďalej dopravnej nehode (Zdroj: facebook/Polícia SR - Bratislavský kraj)
BRATISLAVA - Na diaľnici D2 v smere z Bratislavy do Stupavy došlo v utorok popoludní k ďalej dopravnej nehode. Zrazili sa tam dva kamióny, pričom jeden z nich sa následne prevrátil. Diaľnica je prejazdná v ľavom jazdnom pruhu. Informovala o tom bratislavská krajská policajná hovorkyňa Katarína Bartošová.
Polícia žiada vodičov o trpezlivosť, zvýšenú opatrnosť pri prejazde týmto úsekom a rešpektovanie pokynov policajtov.
Na diaľnici D2 v smere z Bratislavy do Stupavy došlo k ďalej dopravnej nehode (Zdroj: facebook/Polícia SR - Bratislavský kraj)