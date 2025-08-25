Pod Hradom Devín vznikne ochranná bariéra: Bratislava spúšťa stavebné práce za viac než 550-tisíc eur

BRATISLAVA - Hlavné mesto v spolupráci s mestskou časťou Devín a Múzeom mesta Bratislavy (MMB) začne 1. septembra s avizovanými stavebnými prácami, ktoré súvisia s dlhodobou havarijnou situáciou pod Hradom Devín. Vybudovať sa má takmer päťmetrová bariéra, ktorá má ochrániť frekventované Slovanské nábrežie a zvýšiť bezpečnosť obyvateľov i návštevníkov. Práce majú trvať do decembra. Náklady by mali dosiahnuť viac ako 550.870 eur, pôjdu z rozpočtu hlavného mesta. Prípravné práce sa začínajú v pondelok. TASR o tom informovalo Múzeum mesta Bratislavy (MMB) ako správcu hradu.
„Inštalácia dynamickej bariéry nie je len pasívnym riešením následkov zvetrávania skaly, ale súčasťou komplexného a moderného prístupu k ochrane hradu Devín. Ambíciou je nastaviť dlhodobú metodiku starostlivosti o pamiatku, ktorá spája prevenciu, pravidelný monitoring a odborné zásahy,“ približuje autor projektového riešenia Viktor Agócs z oddelenia správy budov a ochrany pamiatok MMB.
Bariéra má byť vybudovaná v dĺžke približne 100 metrov priamo pri komunikácii. Situovanie ochrannej siete je navrhnuté tak, aby v maximálnej miere splnilo bezpečnostné požiadavky. Hoci pôjde o masívnejšiu technickú stavbu, nevytvorí nevhodný dominantný prvok, ktorý by narúšal panorámu hradu. Ide o riešenie využívané vo svete aj na niektorých slovenských pamiatkach, napríklad na Oravskom či Považskom hrade. Na Devíne však nebolo možné podľa samosprávy realizovať bariéru pomocou sietí natiahnutých priamo na hradnej skale, ktorá patrí do 4. stupňa ochrany.
Lanové traverzy uľahčia kontrolu skál
Okrem samotnej bariéry majú byť súčasťou projektu aj trvalé lanové traverzy pre horolezcov, ktoré umožnia bezpečné a efektívne kotvenie pri údržbe a preventívnej kontrole najrizikovejších blokov skál. Mestské múzeum zároveň pripravuje dlhodobý plán údržby hradu Devín s pravidelnými kontrolami, čistením a drobnými opravami.
Prípravné práce sa začínajú 25. augusta. V úseku budúcej dynamickej bariéry pribudnú prvé objekty súvisiace so stavbou, najmä veľkokapacitný kontajner na odpad určený na odstraňovanie náletovej zelene. Už počas tejto fázy dôjde k čiastočnému zníženiu priechodnosti komunikácie. Pre stavebné práce, ktoré sa začnú v septembri, bude uzatvorená komunikácia v úseku Slovanského nábrežia od parkoviska k pamätníku Brána slobody. Pre peších bude pripravená obchádzková trasa.
Nestabilný skalný masív pod hradom Devín predstavoval riziko od roku 2017, keď sa na cestu zrútili kamene a mestská časť vyhlásila mimoriadnu situáciu. Odvtedy boli prijaté viaceré dočasné opatrenia ako osadenie oplotenia, výstražných tabúľ či pravidelné čistenie brala od náletových drevín. V kritickom úseku bola ponechaná vegetácia, ktorá slúžila ako biobariéra, avšak ani náletová zeleň nedokázala lokalitu zabezpečiť v požadovanom rozsahu. Po prieskumoch a rokovaniach s odborným tímom z oblasti pamiatkovej ochrany, geológie a ochrany prírody navrhlo múzeum výstavbu dynamickej bariéry.