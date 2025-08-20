Diaľnica D1 smerom na Žilinu je po nehodách pri Trenčíne opäť plne prejazdná bez obmedzení

TRENČÍN - Diaľnica D1 na 136. kilometri v smere na Žilinu zostala v stredu podvečer pre dve škodové udalosti neprejazdná. Informuje o tom trenčianska krajská polícia na sociálnej sieti.
Aktualizované 18:20 - Úsek diaľnice D1 na 136. kilometri v smere na Žilinu je v stredu večer prejazdný bez obmedzení. Informovala o tom trenčianska krajská polícia na sociálnej sieti. Diaľnica zostala v stredu podvečer neprejazdná pre dve škodové udalosti. Na mieste zasahovali i hasiči.
Diaľnica D1 smerom na Žilinu je neprejazdná
Na mieste sa nachádzajú hliadky polície, policajti žiadajú vodičov, aby rešpektovali ich pokyny a jazdili bezpečne. O sprejazdnení cesty bude polícia informovať. Predpokladá, že obmedzenie potrvá približne polhodinu. Operačné stredisko Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Trenčíne informovalo, že na mieste zasahuje sedem príslušníkov HaZZ z Trenčína s troma kusmi techniky.