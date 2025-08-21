Pripravte sa: Vodičov v Trnave čakajú cez víkend dopravné obmedzenia

TRNAVA - Vodičov čakajú počas nadchádzajúceho víkendu na Kollárovej ulici v Trnave dopravné obmedzenia. Dôvodom je rekonštrukcia povrchu vozovky v úseku od priechodu pre chodcov pri okresnom úrade po svetelnú križovatku s Hospodárskou ulicou. Informovala o tom radnica.
„Uzavretý bude odbočovací pruh vľavo na Ulicu Dohnányho a priebežný jazdný pruh rovno v smere na železničnú stanicu v dĺžke približne 50 metrov,“ priblížila samospráva. Dopravné obmedzenia potrvajú od soboty 23. augusta od 7.00 h do nedele 24. augusta do 8.00 h.
„Obchádzková trasa pre odbočenie na Ulicu Dohnányho povedie cez Ulicu Andreja Žarnova. Obchádzka pre priamy jazdný pruh smerom na železničnú stanicu bude vedená cez Hospodársku ulicu, A. Sládkoviča a Andreja Hlinku,“ doplnilo mesto.
Vplyv aj na linky mestskej hromadnej dopravy
Dočasná uzávera bude mať vplyv aj na linky mestskej hromadnej dopravy (MHD) číslo 2, 3, 4 a 8. Linky budú v smere od zastávky Kollárova premávať po obchádzkovej trase cez Hospodársku, A. Sládkoviča a A. Hlinku, pričom všetky súčasné zastávky MHD budú naďalej obsluhované v štandardnom režime.