Polícia SR pomáhala na ostrove Rab pri vyslobodzovaní osobného vozidla

BRATISLAVA - Slovenskí policajti slúžiaci na stanici v Crikvenici pomáhali začiatkom augusta na ostrove Rab pri vyslobodzovaní osobného vozidla a ochrane majetku občanov SR. Informoval o tom hovorca Prezídia Policajného zboru Roman Hájek. Polícia pôsobí v Chorvátsku v rámci projektu Bezpečná turistická sezóna.
„Slovenskí policajti konali okamžite po tom, ako boli požiadaní o pomoc. V úzkej spolupráci s chorvátskymi kolegami zabezpečili potrebnú asistenciu a koordináciu, vďaka čomu sa podarilo úspešne dokončiť záchrannú akciu. Občania SR sa tak mohli bezpečne vrátiť domov,“ priblížil Hájek. Polícia SR slúži počas letnej turistickej sezóny v Chorvátsku každoročne. „Okrem riešenia bežných situácií, ako sú napríklad strata dokladov či pomoc pri dopravných priestupkoch, zasahujú aj pri vážnych a mimoriadnych udalostiach,“ ozrejmil hovorca.