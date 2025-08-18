Polícia upozorňuje na dopravné obmedzenie v Beckove: Nehoda spomaľuje dopravu

Ilustračné foto (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Trenčiansky kraj)
BECKOV - Polícia upozorňuje na dopravné obmedzenie na ceste I/61 v katastri obce Beckov v okrese Nové Mesto nad Váhom. Dôvodom je dopravná nehoda. Informovala o tom trenčianska krajská polícia na sociálnej sieti.
„Na ceste je blokovaný jeden jazdný pruh, premávku riadi policajná hliadka,“ informuje polícia. Ako informovalo Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne, na mieste zasahuje šesť profesionálnych hasičov z Trenčína a Nového Mesta nad Váhom s tromi kusmi techniky.