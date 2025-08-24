ALARMUJÚCA situácia v Chorvátsku: Domáci bojujú proti turistom! Vkročili do môjho domu a spýtali sa, kde je toaleta

OŠLJAK – Obyvatelia ostrova neďaleko Zadaru vzdali nepríjemnú situáciu do vlastných rúk. Všetci turisti, ktorí prichádzajú na ostrov, musia čeliť vyháňaniu. Miestni majú pre túto netradičnú reakciu vlastné pádne dôvody.
Malý ostrov neďaleko chorvátskeho Zadaru sa roky tešil z príchodov turistov na lodiach počas letných mesiacov. S tým je už ale zdá sa koniec. Domáci majú problém s čoraz väčším príchodom turistov, ktorých správanie sa za posledné obdobie výrazne zhoršilo. Informuje o tom 24sata.
Negatívne skúsenosti s turistami
Počas posledného víkendu sa domáci obyvatelia odhodlali dokonca zorganizovať protest. "Nechoďte sem, je to náš ostrov, naša obývačka," znelo jedno z hesiel na transparentoch. Turisti totiž čoraz častejšie prechádzajú cez ich pozemky a vstupujú aj do luxusných víl na ostrove.
Navyše lode majú kotviť na ostrove bez ohlásenia. "Prichádzajú sem a len tak zakotvia na pobreží. Pritom sme len pár krokov od chránenej oblasti Národného parku," oznamuje jeden z protestujúcich, ktorí sa zhromaždili pri móle, aby zabránili turistom, vystúpiť z lode, ktorá tam práve kotvila.
"Prechádzajú sa po záhradách, zbierajú si plody a úplný vrchol bol moment, keď jeden z turistov vstúpil do domu a spýtal sa ma, že kde je tu toaleta," hovorí jedna z miestnych. Ako dodala, nie je proti turizmu, ale keďže na ostrove nie sú zavedené žiadne pravidlá pre návštévníkov, nemá zmysel, aby sem prichádzali.
"Majitelia lodí po nás vykrikujú, prečo nepustíme turistov na pevninu. Títo majitelia pritom nelegálne naloďujú turistov už v Zadare. Nie sme žiadna turistická destinácia. Každodenný príchod turistov nám zbytočne komplikuje život," hovorí ďalší z nespokojných domácich.
Strosta a rezort na ochranu prírody sú prikrátki
Počas letnej dovolenkovej sezóny zavíta na ostrov Ošljak denne zhruba tisíc turistov. Starosta obce Preko Jure Brižič, pod ktorí spadá aj ostrov, už niekoľkokrát zvolal zasadnutie miestneho zastupiteľstva, ale nič podstatné sa nevyriešilo. Ministerstvo životného prostredia však tvrdí, že neexistuje žiadny paragraf, ktorý by akýmkoľvek spôsobom zakazoval vstup cudzincov na ostrov. Miestni sa však nevzdávajú a hlásia ďalšie protesty.