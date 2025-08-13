Tender na záchranky bol zrušený zákonným spôsobom, tvrdí Šaško

BRATISLAVA - Tender na záchranky bol zrušený zákonným spôsobom. Minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) to uviedol na stredajšej tlačovej konferencii.
Správu budeme aktualizovať.
archívne video
Šaško chce uprednostniť štátne organizácie pri záchrankách
Minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) navrhuje, aby mali štátne a verejné organizácie prednostné právo na obsadenie ambulancií záchrannej zdravotnej služby (ZZS). Súkromníci budú môcť súťažiť len o tie ambulancie, o ktoré tieto organizácie nebudú mať záujem alebo kapacitu obsadiť. Verejné obstarávanie však podľa jeho slov musí byť transparentnejšie a upravené v zákone. Minister chce návrh predstaviť na štvrtkovej (14. 8.) koaličnej rade.
Končiace licencie na záchranky možno predĺžiť
Končiace licencie na prevádzkovanie staníc záchrannej zdravotnej služby možno podľa zákona predĺžiť, kým neprídeme s komplexným riešením. Minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) to uviedol na stredajšej tlačovej konferencii. V tejto súvislosti ubezpečil, že nikto sa tak nemusí obávať, že by k nemu sanitka neprišla včas.