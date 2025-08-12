AfD v PRIESKUME verejnej mienky opäť predbehla vládnucu CDU/CSU

BERLÍN - Vládnuci nemecký koaličný blok Kresťanskodemokratickej únie (CDU) a Kresťanskosociálnej únie (CSU) kancelára Friedricha Merza sa v najnovšom prieskume preferencií pri príležitosti sto dní novej vlády opäť prepadol na druhé miesto za krajne pravicovú Alternatívu pre Nemecko (AfD). Informuje o tom agentúra Reuters.
V prieskume inštitútu Forsa pre televízie RTL a n-tv získala strana AfD 26 percent hlasov voličov oproti 24 percentám únie CDU/CSU. Vládni sociálni demokrati (SPD) získali zhodne so stranou Zelených 13 percent. Ľavici by hlas odovzdalo 11 percent voličov, populistickej Aliancii Sahry Wagenknechtovej (BSW) štyri percentá a Slobodnej demokratickej strane (FDP) tri percentá ľudí.
Podľa agentúry Reuters môže mať mierny pokles CDU/CSU viacero dôvodov. Merzovo minulotýždňové rozhodnutie pozastaviť dodávky zbraní do Izraela bolo síce populárne medzi voličmi, nahnevalo však konzervatívnych spojencov, ktorí za tým videli zradu historickej nemeckej povinnosti. AfD v prieskumoch predbehla konzervatívny blok prvýkrát už v apríli.
Podľa víkendového prieskumu Deutschlandtrend verejnoprávnej televízie ARD si len 29 percent respondentov o Merzovi myslí, že je dobrý krízový manažér. Jeho obľúbenosť ako politika po prvých 100 dňoch vo funkcii bola na úrovni 32 percent, ďaleko za hodnotami jeho predchodcov Olafa Scholza (56 percent) a Angely Merkelovej (74 percent).