Polícia rieši ďalší podvod: Žena uverila vymyslenej nehode, prišla o 3-tisíc eur!

TASR

BRATISLAVA - Polícia začala trestné stíhanie pre podvod na žene. Tá na základe vymysleného príbehu o autonehode podľa pokynov podvodníka odovzdala pred vchodom do bytovky na Estónskej ulici v Bratislave neznámemu mužovi v balíčku takmer 3000 eur a šperky. Bratislavská krajská polícia o tom informuje na sociálnej sieti.

„Páchateľ zatelefonoval na mobilné telefónne číslo poškodenej, kde sa predstavil ako policajt tvrdiac, že jej syn mal autonehodu, pri ktorej zrazil motorkára a ten na následky zranenia zomrel, pričom to policajti vyšetrujú a ak poškodená chce, aby jej syna pustili, tak má zaplatiť kauciu,“ opísala polícia. Po tom, ako poškodená odovzdala podvodníkovi peniaze, zistila, že jej syn je v poriadku a nemal žiadnu autonehodu. Polícia v tejto súvislosti upozorňuje ľudí, aby boli obozretní voči neznámym osobám, ktoré ich telefonicky kontaktujú pod legendou „dopravnej nehody“ alebo z rôznych iných príčin a žiadajú od nich peniaze. „Polícia od občanov takýmto spôsobom nikdy nežiada finančné prostriedky,“ zdôraznila.

 

Policajti ľuďom ďalej radia, aby si skutočnosti uvádzané v telefonickom rozhovore s neznámou osobou ihneď overili u svojich príbuzných alebo iných osôb, ktorým dôverujú. Rovnako aby nevyberali svoje finančné úspory pre cudzie osoby zo svojich účtov a nedávali peniaze osobám, ktoré nepoznajú. „V týchto prípadoch alebo aj v iných prípadoch, keď majú podozrenie z podvodného konania, aby ihneď kontaktovali Policajný zbor na bezplatnom čísle 158,“ apeluje polícia. Ľuďom takisto odporúča, aby sa o tejto téme navzájom pravidelne rozprávali, vymieňali si informácie a predišli tak prípadnej strate svojich úspor.

Viac o téme: Trestné stíhaniePolíciaNehodaPodvod
Ďalšie zo Zoznamu