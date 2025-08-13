Záchranná služba Košice upozorňuje na podvodníka: Od ľudí vyberá peniaze

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
KOŠICE - Záchranná služba Košice (ZSKE) upozorňuje na podvodníka, ktorý od ľudí vyberá peniaze a zneužíva meno organizácie. Verejnosť vyzýva na obozretnosť.
„Neznáma osoba sa vydáva za zamestnanca ZSKE, zneužíva uniformu s logom našej spoločnosti a neoprávnene vyberá od ľudí peniaze,“ informuje na sociálnej sieti.
Zdôrazňuje, že uvedená osoba nie je jej zamestnancom ani zástupcom a koná podvodne. „V prípade kontaktu s takouto osobou nás neváhajte kedykoľvek informovať,“ dodáva ZSKE.