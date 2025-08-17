Pošta VARUJE pred TÝMTO podvodom: Zaznamenali už stovky prípadov, ľudí okrádajú o peniaze

BRATISLAVA - Slovenská pošta upozorňuje verejnosť na podvodné zásielky na dobierku. Od začiatku roka zaznamenala takmer 250 podnetov od zákazníkov. Informovala o tom hovorkyňa Slovenskej pošty Eva Peterová.
V roku 2025 Slovenská pošta doposiaľ riešila 249 podnetov na zásielky, ktoré neobsahovali deklarovaný obsah alebo na zásielky, ktorú si adresáti neobjednali. "Slovenská pošta, rovnako ako iné doručovateľské spoločnosti, je iba prepravca, ktorý zabezpečuje vyzdvihnutie, triedenie a doručenie zásielok. Za obsah zásielky nezodpovedá – ten je podľa zákona predmetom poštového tajomstva, a preto nepodlieha kontrole," zdôrazňuje Peterová.
Je možné zastaviť a nedoručiť zásielku od podvodníka?
Pošta je povinná na základe uzatvorenej poštovej zmluvy s odosielateľom dodať poštovú zásielku adresátovi a vybratú dobierkovú sumu poukázať na účet uvedený odosielateľom zásielky do dvoch pracovných dní od doručenia zásielky alebo vyplatiť ju odosielateľovi v hotovosti.
"Overovať pravosť alebo dôveryhodnosť odosielateľa nie je možné, ani legislatívne povolené. Výnimku predstavuje len spolupráca s orgánmi činnými v trestnom konaní (OČTK)," dodáva Peterová.
Je možné zadržať peniaze pre odosielateľa?
Adresát zásielky, ktorý zaplatil a prebral tovar, ktorý si neobjednal alebo obsah zásielky nezodpovedá jeho objednávke a má podozrenie, že ide o podvod, by mal bezodkladne kontaktovať políciu. "Keď predloží potvrdenie o podaní trestného oznámenia alebo oznámenia o priestupkoch, môže pošta zadržať vyplatenie dobierkovej sumy počas prešetrovania podnetu," vysvetľuje Peterová s tým, že Slovenská pošta v takých prípadoch poskytuje maximálnu súčinnosť.
Čím sa treba riadiť pri platbe na dobierku
-
Vždy si overte predajcu, najmä pri nákupoch na neznámych webových stránkach.
-
Ak realizujete väčší počet objednávok, udržiavajte si v nich prehľad.
-
Ak žiadnu zásielku neočakávate, alebo máte podozrenie, že ide o podvod, zásielku nepreberajte.
-
Ak ste zásielku prebrali, zaplatili a jej obsah nezodpovedá očakávaniam, odporúčame bezodkladne kontaktovať OČTK.