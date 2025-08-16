Dovolenkári POZOR! Slovenská obchodná inšpekcia varuje: Zvážte nákupy zájazdov z TOHTO webu

BRATISLAVA – Leto ešte ani zďaleka neskončilo. Mnohí Slováci využívajú toto obdobie na neskoršie dovolenky pri mori. Pri výbere sa však treba zamerať nielen na lokalitu, ale aj cestovnú kanceláriu, ktorá zájazdy ponúka. Obchodná inšpekcia upozorňuje an ponuky najmä od jednej konkrétnej.
Predaj zájazdov na webových stránkach sa stáva čoraz populárnejšou variantou. Medzi obľúbené a overené ponuky sa ale sem tam vtisne aj zájazd od cestovnej kancelárie, ktorá pri dôkladnejšom prezretí nevyzerá veľmi spoľahlivo. Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) na svojej oficiálnej stránke upozorňuje na webovú stránku airtravel.sk, pri ktorej uvádza viacero nejasností.
Nahlásené upozornenia
SOI mala začať s preverovaním obsahu webového rozhrania po tom, ako boli nahlásené viaceré upozornenia od rôznych cestovných kancelárii a agentúr. Inšpekcia odhalila, že niektoré identifikačné údaje sú nejasné. Kontaktná adresa je síce uvedená v Slovenskej republike, ale zároveň je ňou aj nemecká spoločnosť Air Travel Service GmbH.
"Pri predaji zájazdov vystupuje subjekt ako sprostredkovateľ, pričom po vyhľadávaní v registri (WHOIS.SK-NIC.SK) nebolo možné nájsť držiteľa domény airtravel.sk., ktorá je registrovaná na fyzickú osobu," uvádza SOI.
Žiadny odkaz na cestovné kancelárie
Na webe sa ďalej neuvádza, pre ktorú cestovnú kanceláriu je daný zájazd sprostredkovaný. Okrem toho chýbajú aj informácie o zabezpečení ochrany v prípade úpadku cestovných kancelárii. Ďalej chýbajú viaceré informácie a to aj vo Všeobecných obchodných podmienkach. Tým pádom ide o nesplnenie podmienok zo zákona č. 170/2018 Z. z. o zájazdoch a spojených službách cestovného ruchu.
SOI ďalej upozorňuje, že obsah stránky (airtravel.sk), kde sú prezentované rôzne ponuky zájazdov, "vykazujú znaky obdobné predchádzajúcim prípadom rizikového predaja zájazdov prostredníctvom online rozhraní". V súčasnej dobe sa SOI snaží zistiť totožnosť prevádzkovateľa tohto webu a odporúča dôkladné zváženie nákupu zájazdov cez túto webovú stránku.