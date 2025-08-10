AKTUÁLNE Tragický nález v bratislavskom jazere! Objavili tam mŕtveho muža

BRATISLAVA - Bratislavskí policajti a hasiči zasahovali pri jazere Draždiak, kde bolo objavené telo 71-ročného muža. Nález bol nahlásený na tiesňovú linku 158 krátko po 12:45. Vyšetrovatelia sa zameriavajú na objasnenie príčin a okolností tohto tragického incidentu.
"Dnes krátko po 12.45 h boli policajti Okresného riaditeľstva PZ v Bratislave V vyslaní na základe oznámenia na linke 158 k jazeru Draždiak, kde malo byť nájdené telo muža bez známok života. Policajti na mieste hodnovernosť oznámenia potvrdili," informoval bratislavský policajný hovorca Michal Szeiff.
Dodal, že vo vodnej ploche jazera bolo nájdené telo 71-ročného muža bez známok života, ktoré príslušníci Hasičského a záchranného zboru vytiahli na breh jazera. "Objasňovaním presných príčin ako aj okolností tohto prípadu sa zaoberajú policajti Okresného riaditeľstva PZ v Bratislave V," konštatuje hovorca.