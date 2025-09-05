AKTUÁLNE Hrozivý nález v Dunaji! Vo vode objavili mŕtve telo neznámeho muža

(Zdroj: Topky)
BRATISLAVA - V Bratislave našli v Dunaji mŕtve telo neznámeho muža. Informoval o tom bratislavský krajský policajný hovorca Michal Szeiff.
"Dnes krátko pred 07.00 h sme na linke 158 prijali oznámenie o nájdení mužského tela bez známok života vo vodnom toku rieky Dunaj, v blízkosti Dvořákovho nábrežia," informoval Szeiff s tým, že policajti Okresného riaditeľstva PZ v Bratislave I oznam preverili a hodnovernosť potvrdili.
Podľa polície ide o muža doposiaľ neznámej totožnosti. Na miesto bol privolaný obhliadajúci lekár. "Predmetná udalosť je v štádiu preverovania," konštatuje polícia.