Na riešenie sporov týkajúcich sa práva na opravu sú špecializované tri súdy

BRATISLAVA - Na spory týkajúce sa práva na opravu aj práva na dodatočné oznámenie sú od augusta špecializované tri súdy. Ide o Mestský súd Bratislava IV, Okresný súd Banská Bystrica a Mestský súd Košice. Ozrejmilo Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR.
„Zaviedla sa tak špecializácia súdov na tento typ sporov, predtým boli tieto spory na všetkých súdoch. Okrem toho zároveň platí, že uvedené súdy majú od 1. augusta zavedený aj samostatný súdny register, ktorý umožní špecializáciu sudcov na túto agendu. O týchto veciach koná a rozhoduje jediný sudca. To znamená, že predsedovia súdov môžu v rozvrhu práce túto agendu sústrediť medzi nimi určený počet sudcov, ktorí sa tak môžu profilovať v tomto smere,“ priblížili z tlačového oddelenia rezortu.
Dané spory teda po novom riešia Mestský súd Bratislava IV pre obvody krajských súdov v Bratislave, Nitre a Trnave, Okresný súd Banská Bystrica pre obvody krajských súdov v Banskej Bystrici, Trenčíne i Žiline a Mestský súd Košice pre obvody krajských súdov v Košiciach a Prešove. Zmenu priniesla novela zákona o vydavateľoch publikácií a registri v oblasti médií a audiovízie. Tá nadobudla účinnosť 1. augusta. Okrem špecializácie súdov opätovne zaviedla aj inštitút práva na opravu.