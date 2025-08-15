Kristián Kádár zo skupiny sátorovcov dostal po obnovenom konaní 20 rokov väzenia

BANSKÁ BYSTRICA - Špecializovaný trestný súd (ŠTS), pracovisko Banská Bystrica, odsúdil v piatok v obnovenom konaní druhého najvyššie postaveného člena zločineckej skupiny sátorovci Kristiána Kádár na nový trest 20 rokov väzenia. ŠTS rozhodoval len o výške trestu. V roku 2019 ho pôvodne odsúdil na 25 rokov. Výrok o vine, ktorá sa týkala štyroch zavraždených a zločinu založenia a podporovania zločineckej skupiny, zostal nedotknutý. Prokurátor si ponechal lehotu na podanie odvolania, obžalovaný sa tohto práva vzdal.
Rozsudok nie je právoplatný, prokurátor si ponechal zákonnú lehotu na podanie odvolania. Navrhoval Kristiánovi Kádárovi ponechať pôvodný 25-ročný trest už aj vzhľadom na závažnosť skutkov, za ktoré bol uznaný vinným. Bol „dvojkou“ mafiánskeho gangu po bosovi Ľudovítovi Sátorovi, za vraždu ktorého bol odsúdený. Kristián Kádár sa práva na podanie odvolania vzdal. Pred súdom oľutoval svoje konanie, poškodeným sa ospravedlnil za to, čo im spôsobil.
Ako pripomenul jeho obhajca v záverečnej reči, nový trest by mal zohľadňovať i jeho spoluprácu s orgánmi činnými v trestnom konaní a tiež to, že za mrežami sa jeho klient zmenil, pracuje na svojom osobnostnom rozvoji, vzdeláva sa a ľutuje svoje konanie v minulosti. Za primeraný označil trest odňatia slobody vo výške 20 rokov, čo sa napokon aj stalo.
Sátorovci pôsobili na južnom Slovensku a v Maďarsku od roku 1999 do roku 2010. Páchali násilnú a majetkovú trestnú činnosť, najmä vraždy, likvidovali aj členov konkurenčného gangu pápayovcov a tzv. biele kone. Sátorovci v počte vrážd nemajú konkurenciu nielen na území Slovenska.