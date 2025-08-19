Štát otvára príležitosť: Po tejto žiadosti môžete získať TISÍCE eur na úplne nové auto!

BRATISLAVA - Napriek náročnej ekonomickej situácii štát poskytuje pomocnú ruku tým, ktorí to najviac potrebujú. V rámci zachovania kontinuity pomoci tým najkrehkejším z nás sa ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny rozhodlo oznámiť možnosť, ako sa môžete dostať k tisícovému príspevku zo strany štátu na úplne nové auto.
archívne video
O podmienkach informuje ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny na svojom webe. Takáto suma môže dosiahnuť až vysokých 16 500 eur.
Skutočne vysoké sumy
Príspevok je určený pre Slovákov s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP). Vďaka nemu sa môžu ľudia osamostatniť a zjednodušiť si náročný život. Ak sa rozprávame o konkrétnej sume maximálneho príspevku, ten môže byť až 16 596,96 eur. To aj v prípade, že je vozidlo vybavené automatickou prevodovkou z dôvodu zdravotných indispozícií žiadateľa.
Bežný príspevok sa pohybuje na maximálnej úrovni 13 277,58 eur.
Udelenie príspevku je pod dohľadom prísnych kritérií. Žiadateľ sa musí preukázať tým, že je odkázaný na individuálnu prepravu, teda, že pre svoj stav nie je schopný cestovať MHD, či inými spôsobmi. Dôležitou podmienkou je aj pracovný návyk, a teda sa žiadateľ musí buď uchádzať o prácu, alebo už byť zamestnancom, či navštevovať školu alebo iné sociálnej zariadenie. Vozidlo by malo byť využívané aspoň dvakrát týždenne - v tomto prípade na prácu alebo školu.
Je potrebné vyplniť žiadosť a odovzdať ju
Záujemcovia musia vyplniť a podať túto žiadosť a odovzdať ju na svojom úrade práce. Je vhodné, aby si uchádzač ešte pred podaním overil všetky dokumenty a podmienky.
Príspevok nie je určený na ktorékoľkvek auto. Takéto auto nesmie byť staršie ako 5 rokov. Ak by ste sa zas rozhodli takéto auto predať či darovať ešte pred uplynutím siedmich rokov, môže vyplynúť povinnosť tento príspevok vrátiť buď celý, alebo jeho časť.