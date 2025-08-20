Prokurátor navrhol pre Jána Dudáša obžalovaného z popierania holokaustu trojročný podmienečný trest

PEZINOK - Na stredajšom pojednávaní s vysokoškolským pedagógom Jánom Dudášom, ktorý čelí obžalobe z popierania a schvaľovania holokaustu, vypovedal vedúci Múzea holokaustu v Seredi Martin Korčok. Vo svojej výpovedi opísal obsah otvoreného listu od obžalovaného, v ktorom mal skresľovať, zjednodušovať a popierať holokaust. Obžalovaný nie je na pojednávaní prítomný.
AKTUALIZOVANÉ 15:30 - Prokurátor navrhol pre vysokoškolského pedagóga Jána Dudáša, ktorý čelí obžalobe z popierania holokaustu, trojročný podmienečný trest väzenia so skúšobnou dobou na dva roky. Takisto navrhol aj trest prepadnutia veci. Obžalovaný žiada spod obžaloby oslobodiť. Tvrdí, že sa svojim konaním nedopustil trestného činu. Hlavné pojednávanie má na Špecializovanom trestnom súde v Pezinku pokračovať v utorok (26. 8.).
Vysokoškolský pedagóg Ján Dudáš čelí obžalobe z výroby a rozširovania extrémistického materiálu, ako aj popierania a schvaľovania holokaustu. Pedagóg zaslal v roku 2019 otvorený list vedúcemu Múzea holokaustu v Seredi Martinovi Korčokovi. V liste obžalovaný napríklad tvrdil, že „holokaust v Seredi je mytológia v rozpore so skutočnosťou, de facto je to múzeum niečoho, čo v Seredi neexistovalo“. V roku 2020 bývalá Národná kriminálna agentúra zasahovala v dome obžalovaného, ako aj v jeho kancelárii na Technickej univerzite v Košiciach. Počas prehliadok Jánovi Dudášovi zabavili počítač a viaceré listinné dokumenty.
V minulom roku bol voči Jánovi Dudášovi vydaný trestný rozkaz, ktorým ho Špecializovaný trestný súd uznal za vinného vo všetkých skutkoch obžaloby. Uložil mu vtedy peňažný trest vo výške 500 eur. V prípade jeho nesplnenia náhradný trest väzenia na jeden mesiac. Rovnako dostal trest zhabania veci. Prokurátor aj obžalovaný podali voči tomuto rozhodnutiu odpor, preto sa vo veci koná hlavné pojednávanie.
Vedúci Múzea holokaustu v Seredi vypovedal na procese
„Upozornili ma na to, že odzneli v médiách úvahy, ktoré sa dotýkali aj Múzea holokaustu v Seredi. Upozornený som bol aj na zdroj týchto informácií. Po tom, ako som si ich vypočul, uznal som za moju povinnosť, aby som sa voči tomu ohradil. Zachytil som tam skutočnosť, ktorá môže skresľovať a popierať holokaust. Zachytil som aj dehonestovanie a degradovanie utrpenia a osudov ľudí, ktorí táborom v Seredi v rokoch 1941 až 1945 prechádzali,“ priblížil priebeh udalostí svedok. Na základe týchto informácií sa podľa jeho slov obrátil na zdroj informácií, od ktorého prišli. Svedok spresnil, že reagoval na článok s názvom „Šokujúce svedectvo židovského lekára o koncentračnom tábore v Seredi“. Následne dostal Korčok od obžalovaného otvorený list, v ktorom podľa neho Ján Dudáš skresľoval, zjednodušoval a popieral holokaust. Korčok citoval niektoré vyjadrenia z listu, ako „pojem holokaust v Seredi je mytológia, je to múzeum niečoho, čo neexistovalo“ či „náboženstvo tzv. holokaustu je realizované na spôsob Alenky v ríši divov“.
Korčok zároveň vyvrátil výklad pojmu holokaust Jánom Dudášom. Argumentoval, že holokaust je proces, ktorý v sebe zahŕňa súpis, sústreďovanie, deportovanie a následné vraždenie. „Samotným táborom v Seredi prešlo približne 16.000 ľudí, z ktorých drvivá väčšina bola súčasťou tohto procesu,“ doplnil.
Obžaloba voči vysokoškolskému pedagógovi
