Pojednávanie s exposlancom Jánom Herákom bolo odročené

NITRA - Na Okresnom súde v Nitre malo tento týždeň pokračovať pojednávanie s exposlancom Národnej rady SR Jánom Herákom. Týka sa sexuálneho zneužívania a ďalších trestných činov, koná sa s vylúčením verejnosti. Hlavné pojednávanie, ktoré sa malo konať v stredu 13. augusta, bolo odročené. „Z dôvodu neprítomnosti a ospravedlnenia neúčasti jedného z prísediacich členov senátu,“ uviedla hovorkyňa Krajského súdu (KS) v Nitre Katarína Kellnerová.
Hlavné pojednávanie s Jánom Herákom sa začalo v apríli tohto roka. „Exposlanec čelí obžalobe pre trestný čin obmedzovanie osobnej slobody, znásilnenie, sexuálne násilie a sexuálne zneužívanie,“ uviedla pred časom vtedajšia hovorkyňa KS v Nitre Lena Kiradžiev.
Obžaloba bola na Okresný súd Nitra podaná 19. apríla 2024. Ján Herák sa mal skutkov dopustiť v priebehu viacerých rokov počas táborov, ktoré organizoval pre chovancov detských domovov. Celkovo sa mali týkať šiestich žien. Ján Herák už pred časom označil svoje stíhanie za nepodložené a za šikanu voči jeho osobe. Viackrát vo svojich vyjadreniach zdôraznil, že je nevinný.