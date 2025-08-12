Huliak s BIZARNÝM plánom: Napumpovať rozpočet chce štátnymi kasínami, opozícia ho OKAMŽITE zotrela!

BRATISLAVA - Minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak začiatkom pracovného týždňa rozbehol pomerne bizarnú jazdu, ktorej cieľom je vraj doplnenie ďalších peňazí do štátneho rozpočtu, a to formou hazardných hier. Tie by chcel zoštátniť na takú úroveň, aby z toho vraj mal štát prospech, no plán šéfa Strany Vidieka naráža na nekompromisnú realitu a konsolidačný plán ministra Ladislava Kamenického (Smer-SSD). Ticho nebola ani opozícia, ktorá sa Huliakovmu plánu vysmiala.
Na odvod z hazardu si Huliak určil limit, chce kamenné štátne kasína
"Odvod hazardu navrhujeme zvýšiť maximálne o jedno percento na 28 percent. S vyšším percentom odvodu na koaličnej rade nebudeme súhlasiť. A to aj z hľadiska toho, že by to zásadne porušilo Tipos ako štátny podnik, ako aj celý trh stávkových spoločností," povedal na úvod brífingu Huliak s tým, že výsledkom by vraj nebolo viac peňazí v rozpočte, ale pokles výberu odvodov. Menší prevádzkovatelia hazardných hier by podľa neho potom zanikli a takýto hráči by sa presúvali do nelegálnych online kasín.
Tu však Huliak nekončil a novelou zákona o hazarde chce umožniť prevádzkovanie samoobslužných terminálov na číselné lotérie a štátne kamenné kasína. "Týmto pre Tipos otvárame nový trh s vysokým potenciálom služieb. Chceme, aby Tipos začal prevádzkovať kamenné kasína s cieľom vyššieho príjmu pre štát po vzore okolitých krajín. Napríklad jedno je v centre Viedne a podotýkam, že je štátne," argumentoval Huliak po boku riaditeľa Tiposu Michala Hutníka.
Neviem, kde na toto prišiel pán Huliak, reaguje Šimečka
Medzi prvými, kto na tieto slová z opozičných radov reagoval, bol šéf Progresívneho Slovenska Michal Šimečka, ktorému sa na slová ministra odpovedalo veľmi ťažko. "Nesledoval som tú tlačovú konferenciu, no videl som výstup. Týka sa pravdepodobne zmien v hazarde a údajných konsolidačných opatrení. Myslím si, že hovoril o nejakých 400-500 miliónoch. S tým samotným opatrením, o tom ako blokovať nelegálny hazard, už hovoríme v Progresívnom Slovensku dlho. Neviem však, kde pán Huliak na to, že z tohto opatrenia sa tie stámilióny podaria získať," povedal na tlačovej konferencii šéf opozičného PS.
Ekonómovia progresívcov podľa Šimečku tvrdia, že Huliakovým spôsobom by sa dali získať maximálne "drobné" do rozpočtu. "Apeloval by som na vládu, nech konečne začnú šetriť na sebe. Pán minister by mohol začať tým, že by mohol zrušiť vlastné ministerstvo. To sa mu ale asi nebude páčiť. Jeho ministerstvo je dôkazom toho, ako vláda plytvá naše peniaze, aby pán Huliak mohol mať nejaký flek," dodal Šimečka.
"KDH navrhovalo už minulý rok zvýšenie odvodu z hazardu o 10 percentuálnych bodov. Takto sa stavia na úroveň lobistov za hazard a proti rodinám," povedal zas poslanec Marián Čaučík z KDH.
Narazí na Kamenického konsolidáciu?
Je otázne, ako dopadne koaličná rada, no už teraz je jasné, že Slovensko čaká ďalšie kolo konsolidácie, ktoré už skôr oznámil minister financií Kamenický. Jeho súčasťou má byť prísnejšie zdaňovanie prevádzkovateľov hazardných hier, čo je v ostrom kontraste s tým, čo hlása Huliak. Štát napríklad vybral na osobitnom odvode z hazardných hier minulý rok 347 miliónov eur.
Na Slovensku prekvitajú nelegálne kasína
"My už vôbec nevidíme žiaden priestor na zvyšovanie daňového zaťaženia," reagovala pre TV JOJ hovorkyňa Asociácie zábavy a hier Dominika Hlobenová s tým, že nelegálnych kasín bez fyzickej podoby je na Slovensku mnoho. "Bolo odhalených viac ako 512 nelegálnych prevádzok, ktoré štátu spôsobujú miliónové škody," dopĺňa Dominika Hlobenová. "Radšej by sa mali zamerať na to, aby tá legislatíva bola nastavená regulačne tak, aby nevznikal priestor pre čierny hazard," radí Dominika Hlobenová.