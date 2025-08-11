Nebudeme súhlasiť, aby niekomu prepadli aj peniaze, aj národný štadión, uviedol minister Huliak

BRATISLAVA - Ministerstvo cestovného ruchu a športu SR prebralo od Úradu podpredsedu vlády SR pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku agendu sporu so spoločnosťou Národný futbalový štadión (NFŠ) a dalo vypracovať právne analýzy k ďalšiemu postupu. Na pondelkovej tlačovej konferencii o tom informoval minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak (nezávislý) s tým, že nebude súhlasiť, aby v prospech niekoho prepadli aj peniaze, aj národný štadión.
„Nesúhlasil som s tým, aby právnici Petra Kmeca (podpredsedu vlády pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku z Hlasu-SD, pozn. TASR) riešili záležitosť, kde sme jednou stranou sporu. Vypovedali sme akékoľvek súdne moci advokátom podpredsedu vlády a prebrali sme všetky záležitosti týkajúce sa tohto sporu a robíme právne analýzy,“ ozrejmil Huliak. Zatiaľ nevie povedať, v akom stave je aktuálne spor s NFŠ. Odmieta však naratív o vopred prehranom spore.
archívne video
Úrad pre plán obnovy preberá právne konania o štadióne
Riaditeľka odboru komunikácie Úradu podpredsedu vlády SR pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku Oľga Dúbravská pritom uviedla, že práve tento úrad prevzal kompetenciu právneho zastupovania v súdnych konaniach týkajúcich sa výstavby Národného futbalového štadióna, ktoré prebiehajú od roku 2020.
Ako doplnila, v nadväznosti na pochybnosti o právnom základe súdnych konaní zo strany generálneho advokáta EÚ, ako aj s ohľadom na rozsudok Súdneho dvora EÚ si úrad dal vypracovať nezávislú právnu analýzu, ktorá vyhodnotila možné riziká pre SR. „Rovnako sme k zabezpečeniu jednotného výkladu rozsudku Súdneho dvora EÚ dali vypracovať aj znalecký posudok. Na základe týchto zistení sme iniciovali, aby vláda SR rozhodla o poverení Úradu podpredsedu vlády zabezpečiť mimosúdne rokovania so spoločnosťou NFŠ s cieľom minimalizovať potenciálne negatívne finančné dosahy pre SR. Koaličná zhoda na tomto postupe však zatiaľ nebola dosiahnutá,“ podotkla.
Štyri súdne spory medzi štátom a NFŠ
Celkovo sú vedené medzi štátom a spoločnosťou NFŠ štyri súdne spory. Právni zástupcovia spoločnosti NFŠ na pondelkovej tlačovej konferencii avizovali, že prvostupňové rozhodnutie súdu v spore, v ktorom štát žiada vrátenie dotácie vo výške 27,2 milióna eur, by malo byť vyhlásené na konci októbra. Hovoria o existencii prvých predbežných právnych posúdení zo strany slovenských súdov, ktoré neprijali kľúčovú argumentáciu štátu.
Národný futbalový štadión na mieste pôvodného štadióna na bratislavskom Tehelnom poli začali stavať v roku 2016. Projekt realizovala spoločnosť NFŠ, s ktorou štát v zastúpení ministerstva školstva podpísal ešte v roku 2013 bez súťažného konania memorandum definujúce podmienky výstavby. Štát sa zaviazal dostavať a odkúpiť nekomerčnú časť štadióna, rovnako poskytnúť dotáciu vyše 27 miliónov eur. V lete 2020 vláda oznámila, že na základe právnych analýz štadión neodkúpi a požadovala vrátenie dotácie. NFŠ si, naopak, nárokuje vyplatenie zmluvnej pokuty za neuzavretie kúpnej zmluvy a tiež náhradu škôd, ktoré jej mal postup štátu spôsobiť.