Opozičnú tlačovku o Huliakovi narušil samotný minister! VIDEO Postavil sa vedľa Pročka, ten vypenil

BRATISLAVA - Minister cestovného ruchu SR Rudolf Huliak narušil tlačovú konferenciu opozičných poslancov z hnutia Slovensko Jozefa Pročka a Michala Šipoša. Pročko rozprával o tom, ako Ministerstvo cestovného ruchu a športu (MCRŠ) rozdeľuje štátne peniaze prednostne straníkom a kamarátom súčasného šéfa rezortu Huliaka. Vyplýva to z podľa nich medializovaných, ale aj vlastných získaných informácií.
Predseda poslaneckého klubu hnutia Šipoš poukázal na to, že aj premiér Robert Fico (Smer-SD) označil v minulosti Huliaka za vydierača. „Presne takto Rudolf Huliak aj funguje vo svojej pozícii. Medializované informácie o tom, ako prednostne dostávajú dotácie státisíce eur jeho straníci, jeho rodná obec, zástupcovia alebo ľudia, ktorí v tej obci žijú, rôzne občianske združenia. Proste kto je s Rudom Huliakom kamarát, ten má peniaze, či už z Tiposu, či už z jedného alebo druhého fondu,“ vyhlásil Šipoš.
K reči sa dostal neskôr aj Pročko. V priebehu toho, ako poslanec rozprával o Huliakovi, sa počas tlačovej konferencie vedľa neho postavil samotný minister a stál tam až do konca výstupu pred médiami. Miestami mu skákal do reči a snažil sa poslancove slová vyvrátiť. "Nikto vás sem nepozval," zareagoval Pročko a nepustil ho k slovu.
Pročko kritizoval napríklad nového predsedu správnej rady FNPCR Jána Dováľa. Ten je podľa neho okresným predsedom Huliakovej Strany vidieka, v minulosti mal byť členom organizácie Slovenskí branci, ktorá bola nakoniec zrušená a na sociálnej sieti zverejňuje extrémistické názory. „Dostali sme naozaj veľmi závažné podozrenia, dostali sme list, ktorý postupujeme Generálnej prokuratúre, v ktorom sa píše, že už dopredu sú výzvy na tých necelých 20 miliónov eur, dopredu sú kšeftované a dopredu sú tieto výzvy dávané našim ľuďom,“ dodal Pročko. Zároveň vyzval ostatných členov správnej rady fondu, aby takéto rozdeľovanie peňazí odmietli.