Pozor na nadmerné používanie technológií! Zvyšujú stres a treba sa od nich vedieť odpojiť

BRATISLAVA - Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie (VÚDPaP) odporúča vnímať svoje pocity pri používaní digitálnych technológií - sledovať, kedy ovplyvňujú náladu a zvyšujú stres a naučiť sa vedome od nich odpájať. Upozornil, že neustála dostupnosť a digitálna komunikácia môžu byť vyčerpávajúce. Na sociálnej sieti spomenul aj ďalšie tipy, ako podporiť digitálny wellbeing.
„Stanovenie hraníc, digitálny detox, off-line rituály či vedomé používanie technológií môžu výrazne prispieť k vašej vnútornej rovnováhe a prevencii vyhorenia,“ uviedol výskumný ústav. Podotkol, že pravidelný „digitálny oddych“ podporuje mentálnu aj fyzickú regeneráciu. Radí preto po práci obmedziť notifikácie a čas strávený pri obrazovkách. Upozornil aj na to, že digitálny neporiadok môže nepriamo zvyšovať psychické napätie. Odporúča preto udržiavať si digitálny poriadok, pravidelne pretriediť aplikácie, súbory a e-maily. Prospešné je tiež podľa neho stráviť aspoň raz týždenne pár hodín off-line, ideálne pri fyzickej aktivite alebo v prírode.
Off-line rituálny ráno a večer
Radí tiež vytvoriť si off-line rituálny ráno a večer. „Pred spaním nahraďte obrazovky knihou, hudbou alebo krátkou meditáciou. Pomáha to ukončiť deň pokojne a zlepšiť kvalitu spánku. Aktivujte si režim teplejších farieb aspoň jednu až dve hodiny pred spaním. Mobil nechajte mimo spálne a ráno začnite deň bez neho,“ uviedol.
Pri online komunikácii je podľa ústavu dobré snažiť sa o vecný a povzbudivý tón. Pripomína, že digitálny priestor ovplyvňujeme aj tým, čo doň vkladáme. Napokon odporúča využívať digitálne technológie aj na regeneráciu. Napríklad prostredníctvom aplikácii na dychové cvičenia, meditáciu alebo šport. „Technológie môžu byť aj nástrojom pre zlepšenie pohody, nielen pracovného výkonu,“ dodal VÚDPaP.