Južná Kórea a Spojené štáty sa chystajú na tradičné spoločné vojenské cvičenie

SOUL - Južná Kórea a Spojené štáty uskutočnia od 18. augusta spoločné vojenské cvičenia. Uviedli to vo štvrtok vojenskí predstavitelia oboch krajín, informovala agentúra Reuters, ktorá dodala, že každoročné obranné cvičenie je zdrojom napätia so Severnou Kóreou.
Jedenásťdňové cvičenie s názvom Ulchi Freedom Shield bude tento rok upravené tak, že 20 zo 40 výcvikových podujatí bude presunutých na september, uviedol na štvrtkovom brífingu hovorca Zboru náčelníkov štábov armády Južnej Kórey. Dôvodom rozhodnutia o presunutí cvičenia bolo napríklad extrémne počasie. Hovorca poprel, že by za týmto krokom stáli nejaké politické faktory.
Tohtoročné cvičenie otestuje modernizovanú reakciu na zvýšené severokórejské jadrové hrozby, ako aj najmodernejšie technológie používané v moderných vojnách, povedal hovorca s odkazom na konflikty na Ukrajine a na Blízkom východe.