Vláda vraj poľuje na ďalšie sviatky: PS-ko bije na poplach, po skresanom dni ústavy hrozí zánik ďalším!

BRATISLAVA - Poslanec Štefan Kišš na tlačovej konferencii opozičného Progresívneho Slovenska vyhlásil, že je tu istý priestor, ktorým by sa vláda mohla vydať, aby nutne ušetrila obrovský balík peňazí. Nebude to nič príjemné, no strana vážne hovorí, že vláda po tomto riešení poškuľuje. Po zrušení pracovného pokoja na deň ústavy (1. september) by totiž mohli byť v ohrození aj ďalšie takéto voľné sviatočné dni. Vláda si od zrušenia týchto volien sľubuje vyšší balík do štátneho rozpočtu.
Kiššovo varovanie uverejnil na svojom webe Denník N. "To málo, čo preniklo z prostredia koalície, je, že vláda sa chystá zrušiť ďalšie, možno až štyri štátne sviatky," skonštatoval Kišš na pondelňajšej tlačovej konferencii.
Na výber majú zrejme štyri z nich
Progresívci zatiaľ nevedia určite, ktoré štátne sviatky by postihol rovnaký osud, ako deň ústavy, no pri analytickom vylúčení cirkevných sviatkov by zostávali 1. a 8. máj, 29. august a 17. november.
S dňom ústavy sa už porátali
Verejnosť už pritom vie, že koalícia sa skôr postarala o zrušenie pracovného pokoja počas 1. septembra, čo znamená, že tento rok sa na deň ústavy bude prvýkrát pracovať. Vládna koalícia si však stojí za tým, že sviatok ako taký nezrušila, len zrušila pracovný pokoj počas neho.
"Ľudia budú pracovať viac a dostanú za to menej peňazí, pretože vláda sa chystá zvyšovať daňové zaťaženie práce, dôjde k nejakému zvýšeniu DPH a, samozrejme, ďalší útok na druhý pilier," pokračoval znepokojený poslanec Kišš.
Koľko by zarobil štát?
Ešte bývalá úradnícka vláda Ľudovíta Ódora pritom vyrátala, že zrušenie jedného voľna počas štátneho sviatku by mohlo do štátnej kasy priniesť 150 miliónov eur. Ficova štvrtá vláda by si tak zrušením volien počas štyroch štátnych sviatkov dokázala prilepšiť o približne 600 miliónov eur.
Háčik je však v tom, že nie všetky sviatky vychádzajú na pracovné dni. Kišš dodal, že aby mal štátny rozpočet z takého kroku príjem, musel by takýto sviatok vychádzať na pracovný deň počas týždňa. Výročie Slovenského národného povstania napríkald na budúci rok vychádza na sobotu.
"Už dávno sú nie len po termínoch, ktoré sú normálne v slušných krajinách, už sú aj po tých svojich termínoch. Minister financií Kamenický sa dušoval, že 20. augusta bude vybavené, ale ani zďaleka. Na prvom stretnutí sa však zjavne dohodli na ďalšom rozdávaní peňazí," dodal Kišš.
Koalícia sa stále nedohodla
Koalícia pritom o konsolidácii už opätovne rokovala v pondelok 25. augusta, no zase neúspešne. "Tie jednoduchšie veci máme za sebou, snažíme sa teda nájsť zhodu možno na tých posledných kontúrach toho, čo ideme robiť a potom myslím si, že sme sa dostali do stavu, kedy sa ideme baviť o tom, koľko a aká suma sa ide šetriť na samotných rezortoch, a to bude asi predmetom toho, o čom sa ideme rozprávať na najbližšej koaličnej rade," povedal po pondelňajšek koaličnej rade Kamenický.
Ďalšia rada by sa mala uskutočniť vo štvrtok 28. augusta ráno, pričom do konca týždňa by mohla vláda dospieť už k záveru konsolidačných opatrení. Samotné konsolidačné opatrenia by mali byť predstavené najneskôr na rokovaní vlády v stredu 3. septembra.