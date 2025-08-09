Technológia, ktorá posúva hranice cestovania! KONIEC meškajúcim odletom vďaka PLNEJ kontrole nad počasím

BRATISLAVA - Meškania spôsobené preplneným vzdušným priestorom klesli v porovnaní s júlom 2024 o 39%. Ide o výsledok koordinovanejšieho plánovania siete a postupu riadenia letovej prevádzky.
Dáta Európskej organizácie pre bezpečnosť letovej navigácie (EUROCONTROL) ukazujú, že meškania v júli výrazne klesli i napriek medziročnému nárastu hustoty prevádzky. Európska letecká sieť odbavila v júli v priemere 35 391 letov denne, čo je o 3% viac ako vlani. Podľa EUROCONTORLU priemerné meškania klesli takmer o 31%.
Niekoľko riadiacich stredísk v juhovýchodnej a juhozápadnej Európe zaznamenalo najprudšie poklesy. Patria sem hlavne Sofia, Budapešť, Nikózia či Lisabon. Celkové meškania dosiahli v rámci letovej prevádzky 5,34 milióna minút, čo predstavuje priemerne okolo 172 000 minút denne. Ide síce o vysoké číslo, ale je o 23% nižšie ako minulý rok.
EUROCONTROL počas tohto leta zaviedol mechanizmus dennej koordinácie s cieľom udržať meškania čo najnižšie. Organizácii to umožnilo zosúladiť dopyt po letoch s dostupnou kapacitou v oblasti riadiacich stredísk a infraštruktúry letísk. V rámci tohto procesu využili dokument známy ako Plán sieťových operácií na predvídanie a usmernenie plánovania až osem týždňov vopred. Osobitne spoločnosť preberala vplyv počasia, kedy úzko spolupracovala s národnými poskytovateľmi leteckých navigačných služieb. Spolu s nimi EUROCONTROL zaviedol vopred dohodnuté scenáre k odklonu letov z dôvodu počasia. Tie presmerujú let pred tým, ako stihne nepriaznivé počasie narušiť prevádzku.
Plány zlepšovania na august
V aktuálnom mesiaci EUROCONTROL plánuje posilniť implementáciu opatrení riadenia prevádzky s osobitným zameraním na kapacity vzdušného priestoru a počasie. Zároveň už prebiehajú prípravy na rok 2026. V ňom chce EUROCONTROL stavať na poznatkoch z júla a zlepšiť stratégiu sieťových postupov. Príprava zahŕňa aj optimalizáciu plánovania zamestnancov, modernizáciu systémov vzdušného priestoru a zvyšovanie štrukturálnej kapacity s cieľom podporiť trvalý rast.