Šokujúce odhalenie: Do ukrajinskej armády prenikli drogové kartely! Tvária sa, že pomáhajú, no ide im o TOTO

KYJEV - Na Ukrajine sa rozbieha vyšetrovanie, ktoré by mohlo odhaliť mimoriadne znepokojivý jav. Do armády zničenej vojnou sa údajne votreli cudzinci s temným zámerom – nie bojovať za slobodu, ale získať smrtiace zručnosti.
Infiltrácia z opačného sveta: Nie Moskva, ale kartely
Kým sa svet sústredí na možnú infiltráciu ruskej rozviedky do ukrajinských štruktúr, pozornosť Kyjeva sa nečakane obrátila na iného nepriateľa. Ako informuje renomovaný francúzsky spravodajský portál Intelligence Online, ukrajinské úrady preverujú možnosť, že sa do ozbrojených síl Ukrajiny infiltrovali agenti latinskoamerických drogových kartelov.
Vyšetrovanie, ktoré prebieha pod záštitou ukrajinskej vojenskej rozviedky HUR a tajnej služby SBU, sa zameriava najmä na španielsky hovoriacich dobrovoľníkov, ktorí sa v posledných mesiacoch hlásili do výcviku či priamo do bojových jednotiek. Najväčšiu pozornosť vyvoláva jednotka „Ethos“, ktorá pôsobí v horúcich bodoch frontu – v Doneckej a Charkovskej oblasti.
Výcvik dronov za peniaze Kyjeva? Varovanie prišlo z Mexika
Kľúčové varovanie prišlo už v júni, keď mexické tajné služby upozornili Ukrajincov, že niektorí dobrovoľníci s mexickým pasom sa zapojili do vojenskej služby nie z ideológie, ale zo zištných dôvodov. Cieľ? Získať zadarmo vojenský výcvik, predovšetkým v oblasti ovládania FPV dronov – strojov, ktoré sa riadia na diaľku z pohľadu prvej osoby.
Tieto technológie sú v súčasnosti základným kameňom moderného boja a drogové kartely si ich potenciál dobre uvedomujú. Ako píše Intelligence Online, skúsenosti s pilotovaním dronov by mohli v rukách kartelov predstavovať nebezpečný nástroj v boji proti štátu či konkurenčným skupinám – či už na pašovanie, útoky, alebo sledovanie.
Nezvyčajná posadnutosť dronmi
Investigatívny portál The Insider uvádza, že podozriví regrúti sa často sami odhalili tým, že až nezdravo túžili po prístupe k dronovým technológiám. Výcvik v ovládaní dronov nebol pre nich len bežnou súčasťou prípravy – šlo o cieľ, kvôli ktorému do armády vôbec vstúpili.
Okrem jednotlivcov sa však vyšetrovanie zameriava aj na celé organizácie. Podľa Insideru sa do ukrajinskej armády pokúsila infiltrovať mexická bezpečnostná spoločnosť Grupo Roka Seguridad, ktorú tamojšie úrady podozrievajú z pašovania zbraní a ľudí. Podobne je na zozname aj kolumbijská spoločnosť Segurcol SAS, pôsobiaca v neslávne známom Cali a Medellíne – mestách spájaných s krvavými kartelovými vojnami.
Vojna v Európe ako škola pre zločincov?
Tieto firmy, ktoré sa navonok prezentujú ako bezpečnostné agentúry, majú mať podľa spravodajských zdrojov väzby na drogové impériá. Vďaka Ukrajine – a jej zúfalej potrebe posíl do armády – tak mohli získať luxusnú príležitosť na výcvik v ostrých podmienkach. A to všetko na náklady Kyjeva.
Ak sa podozrenia potvrdia, pôjde o bezprecedentný bezpečnostný problém – nielen pre Ukrajinu, ale aj pre Latinskú Ameriku a celý svet. Zločinci, vycvičení v najmodernejších vojenských technológiách, by sa po návrate mohli stať novou generáciou kartelových elitných jednotiek.