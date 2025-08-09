Sobota9. august 2025, meniny má Ľubomíra, zajtra Vavrinec

Šokujúce odhalenie: Do ukrajinskej armády prenikli drogové kartely! Tvária sa, že pomáhajú, no ide im o TOTO

Operátor dronu
Operátor dronu (Zdroj: profimedia.sk)
© Zoznam/rd © Zoznam/rd

KYJEV - Na Ukrajine sa rozbieha vyšetrovanie, ktoré by mohlo odhaliť mimoriadne znepokojivý jav. Do armády zničenej vojnou sa údajne votreli cudzinci s temným zámerom – nie bojovať za slobodu, ale získať smrtiace zručnosti.

Infiltrácia z opačného sveta: Nie Moskva, ale kartely

Kým sa svet sústredí na možnú infiltráciu ruskej rozviedky do ukrajinských štruktúr, pozornosť Kyjeva sa nečakane obrátila na iného nepriateľa. Ako informuje renomovaný francúzsky spravodajský portál Intelligence Online, ukrajinské úrady preverujú možnosť, že sa do ozbrojených síl Ukrajiny infiltrovali agenti latinskoamerických drogových kartelov.

Vyšetrovanie, ktoré prebieha pod záštitou ukrajinskej vojenskej rozviedky HUR a tajnej služby SBU, sa zameriava najmä na španielsky hovoriacich dobrovoľníkov, ktorí sa v posledných mesiacoch hlásili do výcviku či priamo do bojových jednotiek. Najväčšiu pozornosť vyvoláva jednotka „Ethos“, ktorá pôsobí v horúcich bodoch frontu – v Doneckej a Charkovskej oblasti.

Výcvik dronov za peniaze Kyjeva? Varovanie prišlo z Mexika

Kľúčové varovanie prišlo už v júni, keď mexické tajné služby upozornili Ukrajincov, že niektorí dobrovoľníci s mexickým pasom sa zapojili do vojenskej služby nie z ideológie, ale zo zištných dôvodov. Cieľ? Získať zadarmo vojenský výcvik, predovšetkým v oblasti ovládania FPV dronov – strojov, ktoré sa riadia na diaľku z pohľadu prvej osoby.

Tieto technológie sú v súčasnosti základným kameňom moderného boja a drogové kartely si ich potenciál dobre uvedomujú. Ako píše Intelligence Online, skúsenosti s pilotovaním dronov by mohli v rukách kartelov predstavovať nebezpečný nástroj v boji proti štátu či konkurenčným skupinám – či už na pašovanie, útoky, alebo sledovanie.

Nezvyčajná posadnutosť dronmi

Investigatívny portál The Insider uvádza, že podozriví regrúti sa často sami odhalili tým, že až nezdravo túžili po prístupe k dronovým technológiám. Výcvik v ovládaní dronov nebol pre nich len bežnou súčasťou prípravy – šlo o cieľ, kvôli ktorému do armády vôbec vstúpili.

Okrem jednotlivcov sa však vyšetrovanie zameriava aj na celé organizácie. Podľa Insideru sa do ukrajinskej armády pokúsila infiltrovať mexická bezpečnostná spoločnosť Grupo Roka Seguridad, ktorú tamojšie úrady podozrievajú z pašovania zbraní a ľudí. Podobne je na zozname aj kolumbijská spoločnosť Segurcol SAS, pôsobiaca v neslávne známom Cali a Medellíne – mestách spájaných s krvavými kartelovými vojnami.

Vojna v Európe ako škola pre zločincov?

Tieto firmy, ktoré sa navonok prezentujú ako bezpečnostné agentúry, majú mať podľa spravodajských zdrojov väzby na drogové impériá. Vďaka Ukrajine – a jej zúfalej potrebe posíl do armády – tak mohli získať luxusnú príležitosť na výcvik v ostrých podmienkach. A to všetko na náklady Kyjeva.

Ak sa podozrenia potvrdia, pôjde o bezprecedentný bezpečnostný problém – nielen pre Ukrajinu, ale aj pre Latinskú Ameriku a celý svet. Zločinci, vycvičení v najmodernejších vojenských technológiách, by sa po návrate mohli stať novou generáciou kartelových elitných jednotiek.

Viac o téme: Drogové kartelyDronyUkrajinská armáda
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Bezpečnostno-represívna akcia zameraná na
Nové opatrenie! V Thajsku platí zákaz používania dronov, za porušenie hrozí väzenie
Domáce
Ruský dron spadol na
Poplach v krajine NATO: Dopadol tam ruský výbušný dron! Minister žiada Alianciu, aby konala
Zahraničné
FOTO Ruský prezident Vladimir Putin
Vojnou na Ukrajine stratil aj Putin, jeho obľúbená destinácia sa stala TERČOM útoku!
Zahraničné
„Nie je iná možnosť:
Rusko už stratilo všetky zábrany: Na Ukrajine nesmie nikto ostať nažive! Sú ako laboratórne krysy
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Yxovi zo skupiny Hex robota NESMRDÍ: Jeho dcéra brigáduje na festivale a... NESTRATIL by sa ani on!
Yxovi zo skupiny Hex robota NESMRDÍ: Jeho dcéra brigáduje na festivale a... NESTRATIL by sa ani on!
Prominenti
65. ročník Zemplínskych slávností
65. ročník Zemplínskych slávností
Správy
Portugalským zápisom na zozname UNESCO je jazdecké umenie
Portugalským zápisom na zozname UNESCO je jazdecké umenie
Cestovanie

Domáce správy

Spozornite! Priecestie na Ivanskej
Spozornite! Priecestie na Ivanskej ceste v Bratislave je uzavreté aj pre chodcov
Domáce
FOTO Obľúbený obchod sťahuje z
Obľúbený obchod sťahuje z predaja DVA výrobky! Prekročili limity, môžu predstavovať zdravotné riziko
Domáce
Dávajte si pozor: V
Dávajte si pozor: V Bratislave platí upozornenie na smogovú situáciu pre prízemný ozón
Domáce
Slovensko čaká najdlhšia vlna horúčav leta: V pondelok sa prechodne ochladí, potom opäť teploty až do 37 stupňov
Slovensko čaká najdlhšia vlna horúčav leta: V pondelok sa prechodne ochladí, potom opäť teploty až do 37 stupňov
Banská Bystrica

Zahraničné

Čech skončil v egyptskom
Čech skončil v egyptskom väzení: Hrozí mu POPRAVA! Jeho otec je zúfalý
Zahraničné
Ilustračná foto.
Irán odmietol odzbrojenie Hizballáhu: Tiež aj výstavbu koridoru v blízkosti hraníc
Zahraničné
Veľmi nebezpečný vývoj: Moslimské
Veľmi nebezpečný vývoj: Moslimské štáty sa musia zjednotiť proti izraelskému plánu v Gaze
Zahraničné
Polícia zadržala 150 osôb:
Polícia zadržala 150 osôb: Išlo o podporu zakázanej propalestínskej skupiny
Zahraničné

Prominenti

Tomáš Yxo Dohňanský
Yxovi zo skupiny Hex robota NESMRDÍ: Jeho dcéra brigáduje na festivale a... NESTRATIL by sa ani on!
Domáci prominenti
Ladižinský NEČAKANE skončil v
Ladižinský NEČAKANE skončil v nemocnici: Plakal od bolesti... VÁŽNA Operácia!
Domáci prominenti
Bolestivé ZRANENIE Kim Kardashian:
Bolestivé ZRANENIE Kim Kardashian: Ochromujúca BOLESŤ ju vyradila z bežného života!
Zahraniční prominenti
Grape 2025. Kristína Víglaská,
Svadba na nečisto: Kiki a Trabo z Love Island si na Grape povedali áno! Plány na ozajstnú sú takéto
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Nenápadné signály, ktorými telo
Nenápadné signály, ktorými telo hlási, že nie je v poriadku: Pozor na TOTO!
vysetrenie.sk
Video rozplakalo internet, otec
Srdcervúci moment, ktorý rozplakal internet: VIDEO Slobodný otec bojujúci s rakovinou povedal synovi TOTO!
Zaujímavosti
Šokujúce odhalenie: Cukety vo
Šokujúce odhalenie: Cukety vo vašej záhrade môžu byť smrteľne jedovaté! TAKTO ich spoznáte!
Zaujímavosti
FOTO So svojím úlovkom sa
Unikátny úlovok českého rybára: FOTO Obrí sumec mu dal poriadne zabrať, neuveríte koľko mal centimetrov!
Zaujímavosti

Dobré správy

FOTO Vyskúšajte trojkulmu Freylish aj
Dokonalosť aj bez návštevy kaderníka: Skúste náš tip a zažiarte na festivale či hocikde inde
Domáce
Zdroj: Lidl
Mení sa nákupné správanie Slovákov? Dostupnosť a kvalitu hľadajú v tomto obchode
Domáce
Nový byt v Metropolise
Rodinné bývanie v bratislavskom novom centre? Kúpa bytu sa oplatí viac ako jeho prenájom
Domáce
FOTO Alžbeta Zea Ferencová
Krásna Alžbeta Ferencová prehovorila o svojej novinke: Ako sa týka minulosti a vzťahov?
Domáce

Ekonomika

Máte tú správnu prácu? V týchto profesiách rastú v Európe platy najrýchlejšie!
Máte tú správnu prácu? V týchto profesiách rastú v Európe platy najrýchlejšie!
Čo všetko (ne)viete o svojej platobnej karte? Otestujte sa! (kvíz)
Čo všetko (ne)viete o svojej platobnej karte? Otestujte sa! (kvíz)
Prekvapivý výsledok tendra: Novú diaľnicu s tunelom na Kysuciach chcú postaviť výrazne lacnejšie, ako sa čakalo!
Prekvapivý výsledok tendra: Novú diaľnicu s tunelom na Kysuciach chcú postaviť výrazne lacnejšie, ako sa čakalo!
Zemetrasenie na trhu s ubytovaním: Booking.com čelí gigantickej žalobe, pripojiť sa môžu aj Slováci!
Zemetrasenie na trhu s ubytovaním: Booking.com čelí gigantickej žalobe, pripojiť sa môžu aj Slováci!

Šport

MFK Zemplín Michalovce – MŠK Žilina: Online prenos z 3. kola Niké ligy
MFK Zemplín Michalovce – MŠK Žilina: Online prenos z 3. kola Niké ligy
Niké liga
Ani parádny vstup na Ukrajinu nestačil: Slováci v boji o MS utrpeli prvú prehru
Ani parádny vstup na Ukrajinu nestačil: Slováci v boji o MS utrpeli prvú prehru
MS v basketbale
Hancko v drese Atlética ukázal tvrdosť: Proti Newcastle odohral prvú hodinu za madridského giganta
Hancko v drese Atlética ukázal tvrdosť: Proti Newcastle odohral prvú hodinu za madridského giganta
Španielsko
Medailová žatva Slovenska: Z USA sme si odniesli až päť cenných kovov!
Medailová žatva Slovenska: Z USA sme si odniesli až päť cenných kovov!
Ostatné

Auto-moto

Výsledok, ktorý ste nečakali: ako skončila baterka elektromobilu tesne po záruke?
Výsledok, ktorý ste nečakali: ako skončila baterka elektromobilu tesne po záruke?
Zaujímavosti
V sobotu začína oprava mostných záverov na D1. Obmedzenia 2 mesiace
V sobotu začína oprava mostných záverov na D1. Obmedzenia 2 mesiace
Ekonomika
Nová vlajková loď prémiovej značky s unikátnym dizajnom: Toto sú ceny pre Slovensko
Nová vlajková loď prémiovej značky s unikátnym dizajnom: Toto sú ceny pre Slovensko
Novinky
Obce na Zemplíne žiadajú novú križovatku na plánovanej diaľnici D1
Obce na Zemplíne žiadajú novú križovatku na plánovanej diaľnici D1
Doprava

Kariéra a motivácia

Neurovedec: Toto je črta, ktorú majú spoločnú najinteligentnejší ľudia, vrátane Billa Gatesa a Leonarda da Vinciho - a netýka sa IQ
Neurovedec: Toto je črta, ktorú majú spoločnú najinteligentnejší ľudia, vrátane Billa Gatesa a Leonarda da Vinciho - a netýka sa IQ
Motivácia a inšpirácia
Využili ste už príspevok na športové aktivity detí?
Využili ste už príspevok na športové aktivity detí?
Novinky v legislatíve
Kedy sa oplatí prejsť na živnosť?
Kedy sa oplatí prejsť na živnosť?
Podnikanie
Pred 31 rokmi Steve Jobs prezradil najlepší dôvod, prečo by ste si mali založiť vlastné podnikanie (aj keby to malo byť len popri práci)
Pred 31 rokmi Steve Jobs prezradil najlepší dôvod, prečo by ste si mali založiť vlastné podnikanie (aj keby to malo byť len popri práci)
Motivácia a inšpirácia

Varenie a recepty

Naštartujte gulášovú sezónu s našou zbierkou najlepších receptov na gulášové omáčky a polievky.
Naštartujte gulášovú sezónu s našou zbierkou najlepších receptov na gulášové omáčky a polievky.
Zemiakové knedle so slaninou a kyslou kapustou
Zemiakové knedle so slaninou a kyslou kapustou
Ako upiecť fašírky v rúre: Šťavnaté a bez kvapky oleja naviac
Ako upiecť fašírky v rúre: Šťavnaté a bez kvapky oleja naviac
Rady a tipy
Ako pripraviť krém z pudingu a šľahačky: Perfektný do zákuskov
Ako pripraviť krém z pudingu a šľahačky: Perfektný do zákuskov
Rady a tipy

Technológie

Výskumníci neverili vlastným očiam. Na YouTube sa objavilo video, ktoré ukazuje mimoriadne vzácny zlom počas zemetrasenia
Výskumníci neverili vlastným očiam. Na YouTube sa objavilo video, ktoré ukazuje mimoriadne vzácny zlom počas zemetrasenia
Veda a výskum
Bežný liek proti bolesti výrazne zvyšuje riziko zlyhania srdca, varujú výskumníci
Bežný liek proti bolesti výrazne zvyšuje riziko zlyhania srdca, varujú výskumníci
Veda a výskum
Stačilo pár sekúnd a AI našla materiály, s ktorými vieme nahradiť lítium-iónové batérie
Stačilo pár sekúnd a AI našla materiály, s ktorými vieme nahradiť lítium-iónové batérie
Technológie
AI sa mení na politickú zbraň. Varovanie bývalého šéfa NSA na Defcone naháňa strach. Neutralita technológií sa blíži ku koncu!
AI sa mení na politickú zbraň. Varovanie bývalého šéfa NSA na Defcone naháňa strach. Neutralita technológií sa blíži ku koncu!
Bezpečnosť

Bývanie

Stačí zmena farby a byt sa predá rýchlejšie a za vyššiu cenu. Pomôcť vie aj tento jednoduchý krok
Stačí zmena farby a byt sa predá rýchlejšie a za vyššiu cenu. Pomôcť vie aj tento jednoduchý krok
Odtiaľ aj škoda odísť domov! V horách našli svoje útočisko, tradičná stavba im dáva perfektné miesto na oddych
Odtiaľ aj škoda odísť domov! V horách našli svoje útočisko, tradičná stavba im dáva perfektné miesto na oddych
7 overených trikov, ako si okamžite vytvoriť krajší domov za málo peňazí. Vhodné sú aj do podnájmu
7 overených trikov, ako si okamžite vytvoriť krajší domov za málo peňazí. Vhodné sú aj do podnájmu
Takto vyzerá dom, keď ho architekti navrhnú pre seba! Žijú tu 3 generácie, no vedia, ako si užiť svoje súkromie
Takto vyzerá dom, keď ho architekti navrhnú pre seba! Žijú tu 3 generácie, no vedia, ako si užiť svoje súkromie

Pre kutilov

Najdôležitejšie činnosti doma a v záhrade, na ktoré nikdy zabúdajte pred odchodom na dovolenku
Najdôležitejšie činnosti doma a v záhrade, na ktoré nikdy zabúdajte pred odchodom na dovolenku
Aktuality
Vlastnoručne vyrobený stôl a stoličky zo starého orecha: Takto sa rodí nábytok s príbehom
Vlastnoručne vyrobený stôl a stoličky zo starého orecha: Takto sa rodí nábytok s príbehom
Nábytok
Vyskúšajte dažďový záhon – estetické riešenie, ktoré zvládne sucho aj prívalový dážď
Vyskúšajte dažďový záhon – estetické riešenie, ktoré zvládne sucho aj prívalový dážď
Záhrada
Trávnik v úbohom stave zachránil pomocou domáceho prevzdušňovača. Výroba bola jednoduchá
Trávnik v úbohom stave zachránil pomocou domáceho prevzdušňovača. Výroba bola jednoduchá
Náradie a stroje

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Tieto 3 znamenia majú najsebavedomejšie a najzodpovednejšie deti: Dané vlastnosti sú skvelým základom pre budúcich lídrov
Partnerské vzťahy
Tieto 3 znamenia majú najsebavedomejšie a najzodpovednejšie deti: Dané vlastnosti sú skvelým základom pre budúcich lídrov
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Obľúbený obchod sťahuje z
Domáce
Obľúbený obchod sťahuje z predaja DVA výrobky! Prekročili limity, môžu predstavovať zdravotné riziko
Čech skončil v egyptskom
Zahraničné
Čech skončil v egyptskom väzení: Hrozí mu POPRAVA! Jeho otec je zúfalý
Operátor dronu
Zahraničné
Šokujúce odhalenie: Do ukrajinskej armády prenikli drogové kartely! Tvária sa, že pomáhajú, no ide im o TOTO
Michele Bourda zmizla z
Zahraničné
Turistka zmizla z ležadla na pláži v Grécku: Niet po nej ani stopy! Manžel kritizuje postup polície

Ďalšie zo Zoznamu